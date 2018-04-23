Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 24 апреля

10:00 — Конференция «Smart City: внешний периметр. Smart ЖКХ».

10:00 — II Форум «Российский софт: эффективные решения» в ЦВК «Экспоцентр».

10:00 — Выездное заседание Мосгордумы на тему «Возможности современного московского образования».

11:00 — Старт акции «Георгиевская ленточка».

11:00 — Прощание с советской и российской актрисой театра и кино Ниной Дорошиной

11:00 — Обсуждение законопроекта «О молодежи и государственной молодежной политике в РФ».

11:00 — Пресс-конференция, приуроченная к открытию общегородского фестиваля-выставки «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей».

12:00 — Пресс-конференция, посвященная проведению первомайской демонстрации столичных профсоюзов на Красной площади.

13:00 — Семинар-совещание «Социальная адаптация и интеграция иностранных граждан в РФ: состояние, проблемы и перспективы».

14:00 — Пресс-конференция на тему «Россия в клещах: меры борьбы и профилактики в 2018 г.».

14:00 — Пресс-конференция, на которой совет экспертов Национальной литературной премии «Большая книга» объявит «Длинный список» 13-го сезона.

16:00 — Заседание комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

16:00 — Круглый стол на тему «Качество продуктов: можно ли быть уверенным, что еда — это польза?».

Фоторепортажи:

11:00 — Прощание с советской и российской актрисой театра и кино Ниной Дорошиной.

11:00 — Пресс-конференция, приуроченная к открытию общегородского фестиваля-выставки «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей».

11:00 — Заседание президиума Российской академии наук.

12:00 — Пресс-конференция, посвященная проведению первомайской демонстрации столичных профсоюзов на Красной площади.