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Россия не откажется от своей позиции во внешней политике, заявила Матвиенко
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Россия не откажется от своей позиции во внешней политике, заявила Матвиенко 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
САРАЕВО, 23 апр — РИА Новости. РФ не откажется от своей позиции на международной арене, несмотря на развязанную против нее беспрецедентную информационную войну, заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Против России развязана беспрецедентная информационная война. Провокация в британском Солсбери с делом отравления Скрипалей, постановочные фейки из сирийского города Дума, чтобы оправдать агрессию против суверенного государства — ракетно-бомбовые удары по Сирии, экономические санкции в отношении России — все это звенья одной цепи", — заявила Матвиенко в ходе выступления в Палате народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины.
"Но все эти попытки тщетны, Россия никогда не откажется от своих принципиальных подходов, которые поддерживает большинство стран мира", — добавила она.
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