Матвиенко: Турбулентность на мировой арене не обходит стороной Балканы

Местная пресса уделила большое внимание приезду российской делегации, отмечая накануне ее прибытия, что перед членами Парламентской ассамблеи БиГ выступит «самая влиятельная женщина России ». Кроме того, обращение Валентины Матвиенко к боснийским депутатам стало первым в истории выступлением председателя зарубежного парламента в ассамблее.

У России и Боснии много общего, отметила глава Совфеда . Это и многонациональный, многоконфессиональный народ, это и непростые отношения с Западом. Поскольку Россия противостоит политике вмешательства в дела суверенных государств извне, свержению неугодных режимов, выступает за соблюдение международного права и Устава ООН , «западные партнеры взяли курс на сдерживание России и ее экономического развития, ее растущего политического влияния в мире, пытаясь заставить нас изменить нашу внешнюю независимую политику», сказала она.

"Чтобы ни произошло, без фактов, доказательств и следствия во всем обвиняют Россию, при этом не гнушаются подтасовками, ложью, обманом общественного мнения. Против России развязана беспрецедентная информационная война", — подчеркнула глава Совфеда. «Но все эти попытки тщетны, Россия никогда не откажется от своих принципиальных подходов, которые поддерживает большинство стран мира», — заверила Валентина Матвиенко. «Иначе будет хаос, игра без правил, сила вместо международного права», — добавила она.

Турбулентность на мировой арене не обходит стороной и Балканы

"Мы выступаем за честный диалог на взаимоуважительной основе и с обязательным учетом интересов других государств", — подчеркнула глава СФ.

"Турбулентность на мировой арене не обходит стороной и Балканы", — отметила она. Недавно было оформлено присоединение Черногории НАТО «против воли практически половины граждан этой страны, стало грубейшим нарушением основополагающих принципов современной демократии». «Этот шаг ведет лишь к дальнейшей дестабилизации положения в регионе, подрывает систему европейской безопасности», — считает Валентина Матвиенко. «Сейчас такой же опасный эксперимент пытаются проделать и с Македонией », — констатировала она.

Глава Совфеда напомнила, что Россия — одна из пяти стран — гарантов Дейтонских соглашений, которые лежат в основе существования БиГ. «Вы хорошо знаете, что Россия последовательно и твердо отстаивает эти базовые постулаты, не видит никакой необходимости в перекройке Дейтона, тем более инициируемой извне», — заявила она.

Однако, по мнению Матвиенко, назрела необходимость реформирования общебоснийских институтов правосудия, в том числе Конституционного суда. Кроме того, «Россия последовательно выступает за передачу органам власти в Боснии и Герцеговине и энтитетах всей полноты ответственности за происходящее в БиГ и скорейшее упразднение Аппарата Высокого представителя», — добавила глава Совфеда.