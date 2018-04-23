Кабмин предложил уточнить пересмотр судебных решений по новым обстоятельствам

Пересмотр вступивших в силу судебных решений по новым обстоятельствам в связи с постановлением Верховного суда по аналогичному делу будет возможен, только если ВС прямо укажет наличие обратной силы в постановлении. Соответствующий законопроект Правительство одобрило для внесения в Госдуму , сообщается на сайте кабмина.

В пояснительной записке отмечается, что действующая редакция пункта 5 части 4 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса позволяет пересматривать судебные решения в случае, если Президиум Верховного суда уточнил (дополнил, определил, изменил) правила применения нормы, в соответствии с которой было вынесено решение по конкретному делу, даже рассматривая другое дело.

В законопроекте предлагается разрешить пересматривать таким образом судебные решения, только если Верховный суд прямо укажет наличие обратной силы в постановлении о пересмотре конкретного дела.

Кроме того, предлагается запретить применять обратную силу при пересмотре судебных решений, если это повлечёт ухудшение положения граждан в их отношениях с органами государственной власти.