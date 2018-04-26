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«Просим не поддаваться панике». Крупнейший ТЦ Ямала назвал «вбросами» слухи о своем закрытии
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«Просим не поддаваться панике». Крупнейший ТЦ Ямала назвал «вбросами» слухи о своем закрытии 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В СМИ появилась информация, что со вчерашнего дня «Солнечный» в Новом Уренгое закрывается из-за злоумышленников, которые врываются в ТЦ, портят имущество и отключают противопожарную сигнализацию. Однако руководство торгового центра заявило, что эта информация не соответствует действительности. Более того, сообщавшая о закрытии организация «Норд», которая представлялась управляющей компанией ТРЦ, на самом деле никакого отношения к объекту не имеет.
«Компания, которой принадлежит «Солнечный» проходит стадию банкротства, в связи с этим назначен конкурсный управляющий Елена Шуляковская. Непосредственно она несет ответственность за все, что происходит с торговым центром. Представители управляющей компании «Норд», которые распространяют недостоверную информацию в СМИ и соцсетях, никакого отношения к торговому центру не имеют. Договора на обслуживание у УК «Норд» с конкурсным управляющим никто не видел. Убедительно просим не поддаваться панике и относиться к подобным новостям исключительно как к провокации», — говорится в официальном сообщении руководства «Солнечный».
По их словам, остается загадкой, кто стоит за фейковыми страницами в соцсетях, распространяющими слухи о закрытии. В ТРЦ выразили сожаления, что люди начинают этому верить. «Солнечный» открыт и работает в штатном режиме», — сообщили своим гостям сотрудники ТРЦ.
Напомним, владелец ТРЦ — компания «Анкор Девелопмент» — сейчас проходит процедуру банкротства. Два бизнесмена поругались в ходе строительства и не смогли погасить взятый кредит.
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