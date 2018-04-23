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Отопительный сезон в Воронежской области прошел без ЧП
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Отопительный сезон в Воронежской области прошел без ЧП 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 23 апр — РИА Новости. Отопительный сезон в Воронежской области прошел без нештатных ситуаций, сроки устранения которых вышли бы за нормативные рамки, сообщает правительство региона.
Итоги отопительного сезона 2017-2018 годов обсуждались в ходе оперативного совещания в правительстве Воронежской области 23 апреля. По данным облправительства, все теплоснабжающие, теплосетевые организации, все районы и городские округа области были подготовлены к отопительному периоду и имели соответствующие паспорта готовности. Для бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов в области есть 1174 автономных резервных источников электроснабжения.
"С начала отопительного периода по настоящее время на системах жизнеобеспечения области не было зарегистрировано нештатных ситуаций, сроки устранения которых вышли бы за рамки нормативных", — говорится в сообщении.
Как пояснил глава Воронежа Вадим Кстенин, в областном центре отопительный сезон завершили 19 апреля. За его время в городе было зарегистрировано 176 технологических отказов на инженерных сетях, которые имели локальный характер. В настоящий момент в Воронеже проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.
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