Акция «Библионочь» собрала в Карелии более семи тысяч участников

Уже семь лет акция собирает вместе любителей чтения книг и интересного досуга.

21 апреля по всей России проходила социально-культурная акция «Библионочь». Ежегодное событие объединяет любителей чтения и интересного досуга. В этом году темой седьмой «Библионочи» стала «Магия книг». В Карелии акция впервые охватила 82 библиотеки и все районы республики.

Самой большой площадкой «Библионочи» Карелии стала Национальная библиотека Республики Карелия. Там на главной лестнице прошел книжный флешмоб. Участники поднимались по живой «лестнице чтения книг», звучащей на разных языках.

Отмечается, что многие из гостей пришли ознакомиться с новыми залами, новыми книгами и техникой в Национальной библиотеке. Поэтому библиопутешествие в книгохранение, «технологические» экскурсии и даже культурно-историческое путешествие во вселенную Николая Рериха вместе с писателем и философом Юрием Линником были особенно популярны. В течение всей «Библионочи» в библиотеке работали лекции, мастер-классы, квесты и викторины.

В последние годы «Библионочь» расширяет свои границы, вовлекая новых участников, и это не только библиотеки. Так, в Петрозаводске к акции присоединился Карельский колледж культуры и искусств, где состоялся показ дипломной работы Анастасии Соколовой «Довлатов. Пять дней до славы».

В этом году отмечается большой литературный юбилей — 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. В рамках «Библионочи» это событие отметили в Центре культуры «Премьер», где прошел тематический киносеанс с показом отрывков фильмов по произведениям писателя.