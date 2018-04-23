Ещё
С тульского кладбища уберут баннер с мертвецом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С тульского кладбища уберут баннер с мертвецом 

Российская Газета 1 час назад
Со Смоленского кладбища Тулы уберут рекламный щит с портретом похороненного под ним человека.
Необычный способ увековечить память своего родственника придумала семья похороненного на Смоленском кладбища цыгана — над его могилой смонтировали уличный рекламный щит размером 2х1 метр с портретом усопшего. Родственники цыган, похороненных по соседству, усмотрели в архитектурном демарше нарушение загробного равноправия и возмутились: могилы их родичей украшены пусть богатыми, но обычными памятниками и ростовые портреты на них исполнены в традиционной манере ритуальных комбинатов.
Отговорки владельцев баннера: он-де помогает найти могилу, — не помогли, тем более что необычная гробница прямо находится у дороги. Тем временем фото необычного надгробия разошлось по соцсетям.
— Руководство обслуживающего кладбище специализированного предприятия попросило родственников убрать щит. Они согласились, — рассказала руководитель пресс-службы тульской мэрии Оксана Нефедова.
Российская Газета: последние новости
Строители Крымского моста начали монтаж очистных сооружений Лавров: Ракетный удар по Сирии был нацелен на срыв расследования ОЗХО "Газпром" подал в суд иск о расторжении контрактов с "Нафтогазом"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин72
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир92
Саргсян подал в отставку815
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение221
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение