С тульского кладбища уберут баннер с мертвецом

Со Смоленского кладбища Тулы уберут рекламный щит с портретом похороненного под ним человека.

Необычный способ увековечить память своего родственника придумала семья похороненного на Смоленском кладбища цыгана — над его могилой смонтировали уличный рекламный щит размером 2х1 метр с портретом усопшего. Родственники цыган, похороненных по соседству, усмотрели в архитектурном демарше нарушение загробного равноправия и возмутились: могилы их родичей украшены пусть богатыми, но обычными памятниками и ростовые портреты на них исполнены в традиционной манере ритуальных комбинатов.

Отговорки владельцев баннера: он-де помогает найти могилу, — не помогли, тем более что необычная гробница прямо находится у дороги. Тем временем фото необычного надгробия разошлось по соцсетям.