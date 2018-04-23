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Карельские подростки в тюрьме впервые делают коллажи
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Карельские подростки в тюрьме впервые делают коллажи 

Карельские вести 53 минуты назад
Психологи СИЗО Петрозаводска пробуют новые формы работы с несовершеннолетними.
Новые формы работы с несовершеннолетними пробуют сотрудники психологической службы УФСИН, — сообщает ведомство.
По словам начальника психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Карелия, «для подростков, поступающих в учреждение, свойственно искажение жизненных ценностей, измененные ценностные ориентации… Все это так или иначе привело их к совершению преступления. К подросткам нужен свой подход и свои методики работы…».
Одной из таких методик является «Коллаж», который достаточно часто используется психологами в работе с подростками.
С несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступления, выполняются тематические коллажирования: «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем».
Целью занятия является осознание наличия искаженных жизненных ценностей, формирование установки на позитивные ценностные ориентации, обучение навыкам саморегуляции поведения, нивелированию негативных эмоциональных состояний.
Ведомство отмечает, что главное в коллаже — отнюдь не аккуратность (хотя это может быть диагностическим критерием), а возможность выразить свои мысли, идеи, свой взгляд и свое понимание темы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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