Карельские подростки в тюрьме впервые делают коллажи

Психологи СИЗО Петрозаводска пробуют новые формы работы с несовершеннолетними.

Новые формы работы с несовершеннолетними пробуют сотрудники психологической службы УФСИН, — сообщает ведомство.

По словам начальника психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Карелия, «для подростков, поступающих в учреждение, свойственно искажение жизненных ценностей, измененные ценностные ориентации… Все это так или иначе привело их к совершению преступления. К подросткам нужен свой подход и свои методики работы…».

Одной из таких методик является «Коллаж», который достаточно часто используется психологами в работе с подростками.

С несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступления, выполняются тематические коллажирования: «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем».

Целью занятия является осознание наличия искаженных жизненных ценностей, формирование установки на позитивные ценностные ориентации, обучение навыкам саморегуляции поведения, нивелированию негативных эмоциональных состояний.

Ведомство отмечает, что главное в коллаже — отнюдь не аккуратность (хотя это может быть диагностическим критерием), а возможность выразить свои мысли, идеи, свой взгляд и свое понимание темы.