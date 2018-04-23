Москвичи узнают о культуре стран Европы и ближнего зарубежья

Мероприятия в рамках проекта «Национальная среда» пройдут в районе. Об этом проинформировали 19 апреля.

Организатор проекта Марина Зарапова сообщила, что главная цель проекта — познакомиться с обычаями и культурой других национальностей.

— Я думаю, что нам нужно лучше узнать культуру наших соседей, ведь в Москве проживает много народностей, — поделилась она.

Дата проведения встречи уточняется.