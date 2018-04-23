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Москвичи узнают о культуре стран Европы и ближнего зарубежья
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Москвичи узнают о культуре стран Европы и ближнего зарубежья 

Управа Пресненского района города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Мероприятия в рамках проекта «Национальная среда» пройдут в районе. Об этом проинформировали 19 апреля.
Подобная встреча уже проходила ранее в Библиотеке имени Ивана Бунина. Тогда москвичей познакомили с традициями и обычаями республик Башкирия, Кабардино-Балкария, Бурятия и Алтай. В этот раз посетители узнают о странах Европы и ближнего зарубежья.
Организатор проекта Марина Зарапова сообщила, что главная цель проекта — познакомиться с обычаями и культурой других национальностей.
— Я думаю, что нам нужно лучше узнать культуру наших соседей, ведь в Москве проживает много народностей, — поделилась она.
Дата проведения встречи уточняется.
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