Москвичи узнают о культуре стран Европы и ближнего зарубежья 

Мероприятия в рамках проекта «Национальная среда» пройдут в районе. Об этом проинформировали 19 апреля.
Подобная встреча уже проходила ранее в Библиотеке имени Ивана Бунина. Тогда москвичей познакомили с традициями и обычаями республик Башкирия, Кабардино-Балкария, Бурятия и Алтай. В этот раз посетители узнают о странах Европы и ближнего зарубежья.
Организатор проекта Марина Зарапова сообщила, что главная цель проекта — познакомиться с обычаями и культурой других национальностей.
— Я думаю, что нам нужно лучше узнать культуру наших соседей, ведь в Москве проживает много народностей, — поделилась она.
Дата проведения встречи уточняется.