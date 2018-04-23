Браслеты, пряники и подстаканники: Южный Урал в 18 сувенирах представят всей стране

Южноуральские мастера вышли со своими работами в финал конкурса «Туристический сувенир — 2018». Они представят регион на всероссийском состязании.

Пермского края и — Всего на региональный этап конкурс поступило 490 заявок от авторов из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Оренбургских областей, Коми и Башкирии Ханты-Мансийского автономного округа . Южноуральские мастера прошли в финал практически во всех номинациях конкурса, — сообщили в Центре развития туризма Челябинской области.

Центр туризма и гостеприимства Сатки подготовил серию бюджетных сувениров в фирменной упаковке: платочки с видами и достопримечательностями района, набор открыток, крохотные варежки-магнитик.

Имбирные пряники с пейзажами Саткинского района хранятся больше трёх месяцев

Дом творчества Нагайбакского района показал жюри тканое полотенце с национальными нагайбакскими узорами. Мастер Анна Минеева смогла создать точную реплику 100-летнего рушника. Ещё один сувенир — деревянная лошадка, также украшенная традиционным орнаментом.

Златоуст в финале конкурса представляли сразу 17 сувениров. Национальный парк «Таганай» презентовал новую «совиную» линейку: мудрая птица стала доброй помощницей Киалимской бабушки. Гильдия оружейников Златоустов подготовила эксклюзивные подарки — от украшенных гравировкой браслетов до не менее изысканных подстаканников, напоминающих о путешествиях по железной дороге.

Гравюра «Златоуст — город мастеров» входит в список дорогостоящих сувениров

— У нас сразу несколько сувениров связаны с Бушуевским фестивалем гравюры и украшенного клинкового оружия, — рассказала директор Центра развития туризма Златоуста Вера Пузикова. — Вот, например, «бушуевские» леденцы: в их состав входят дикая малина, земляника, душистые травы. А в высокой ценовой категории мы представляем гравюру Бушуевского фестиваля.

Гравюра «Бушуевский фестиваль»

Победители регионального «Туристического сувенира» представят работы на федеральном этапе фестиваля-конкурса.

Рюкзак «Южный Урал» сделан мастерицей из Сатки