Сотрудники МЖД завершили основные работы по ликвидации последствий прошедшего 21 апреля урагана 

На Московской железной дороге (МЖД) завершены основные работы по ликвидации последствий прошедшего 21 апреля урагана, по предварительной оценке все мероприятия будут закончены 24 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
«На Московской железной дороге завершены основные работы по ликвидации последствий обрушившегося на Центральный федеральный округ урагана. Сильнейший ветер, местами достигавший, по оценкам синоптиков, 30 м/с, повалил в границе столичной магистрали несколько сотен деревьев, которые, в том числе, упали на пути, контактную сеть и другие объекты железнодорожной инфраструктуры. Падения деревьев были зафиксированы в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской и Тульской областях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в 21 и 22 апреля проводились круглосуточные работы.
«В первую очередь были брошены силы для ликвидации последствий на главных направлениях — пассажирских. В настоящее время мероприятия продолжаются и будут завершены, по предварительной оценке, во вторник. Столичные железнодорожники заблаговременно подготовились к стихии. На основании метеосводки, поступившей накануне урагана, Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы», — указано в сообщении.
Отмечается, что при первых же сигналах об упавших на объекты железной дороги деревьях на место незамедлительно отправлялись аварийно-восстановительные бригады для ликвидации последствий. В тех местах, где упавшее дерево приводило к отключению напряжения, железнодорожники оперативно запускали резервные дизельные генераторы, что позволяло поддерживать системы жизнеобеспечения магистрали в работоспособном состоянии.
«На период восстановительных работ для обеспечения перевозки пассажиров диспетчерский аппарат МЖД управлял движением поездов в ручном режиме. Были задействованы соседние пути, которые использовались для пропуска поездов поочередно в обе стороны. На участках, где из-за непогоды была выведена из строя система автоматической регулировки движения поездов, связь с локомотивными бригадами и процесс движения был организован с использованием телефонных средств связи. Кроме того, локомотивные бригады с соблюдением требований безопасности убирали с путей упавшие деревья, чтобы избежать или минимизировать задержки в движении», — добавили в пресс-службе.