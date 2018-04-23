В Волгограде привели в порядок парк Металлургов

В Краснооктябрьском районе Волгограда прошел субботник, в ходе которого очистили от прошлогодней листвы парк в поселке Металлургов. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, силами администрации района, МБУ ЖКХ, жителями домов и воспитанниками подросткового клуба «Ровесник» была проведена опиловка деревьев, уборка территории. Общими усилиями с территории было вывезено около 50 тонн мусора. На этом благоустройство парка не закончится. Скоро здесь появится прогулочная зона, вымощенная тротуарной плиткой, будут высажены деревья, построены детская и взрослая площадки для игры в футбол и занятий спортом, устроена система полива, реконструированы игровая и танцевальные площадки.

Отметим, что уборка прошла также и в парке Гагарина и площади Возрождения. Наведением порядка после зимы занимались и в Красноармейском районе. Здесь жители высадили 94 саженца разных пород деревьев на аллее Славы и в парковой зоне по улице Фадеева, привели в порядок памятные места. Отметим, всего в течение апреля в городе будет высажено 1 500 деревьев и кустарников, отремонтировано и покрашено более 9 000 километров турникетов, убрано более 40 несанкционированных свалок. Коммунальные службы приведут в порядок лавочки и урны.