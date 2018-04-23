Ещё
В Волгограде привели в порядок парк Металлургов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде привели в порядок парк Металлургов 

АиФ Волгоград 59 минут назад
В Краснооктябрьском районе Волгограда прошел субботник, в ходе которого очистили от прошлогодней листвы парк в поселке Металлургов. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, силами администрации района, МБУ ЖКХ, жителями домов и воспитанниками подросткового клуба «Ровесник» была проведена опиловка деревьев, уборка территории. Общими усилиями с территории было вывезено около 50 тонн мусора. На этом благоустройство парка не закончится. Скоро здесь появится прогулочная зона, вымощенная тротуарной плиткой, будут высажены деревья, построены детская и взрослая площадки для игры в футбол и занятий спортом, устроена система полива, реконструированы игровая и танцевальные площадки.
Отметим, что уборка прошла также и в парке Гагарина и площади Возрождения. Наведением порядка после зимы занимались и в Красноармейском районе. Здесь жители высадили 94 саженца разных пород деревьев на аллее Славы и в парковой зоне по улице Фадеева, привели в порядок памятные места. Отметим, всего в течение апреля в городе будет высажено 1 500 деревьев и кустарников, отремонтировано и покрашено более 9 000 километров турникетов, убрано более 40 несанкционированных свалок. Коммунальные службы приведут в порядок лавочки и урны.
АиФ Волгоград: последние новости
Жители домов, расположенных около «Волгоград Арены» получат спецпропуска В Волгограде нанесут еще один удар по «заказным» маршруткам Волгоградских медиков наградили за эффективную систему здравоохранения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин72
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир92
Саргсян подал в отставку815
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение221
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение