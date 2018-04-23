Школьники выбирают профессию врача

В городской клинической больнице №4 Департамента здравоохранения Москвы стартовал проект «Моя будущая профессия — врач». В нем приняли участие более 500 старшеклассников школ с профильным медицинским уклоном.

Школьникам, мечтающим в будущем посвятить свою жизнь медицине, с нетерпением ждали экскурсию по больнице. Они с волнением осматривали операционные и отделения больницы, задавали вопросы врачам. Те в ответ вспоминали интересные клинические случаи из своей практики, рассказывали о тактике лечения, демонстрировали рентгеновские снимки и способы фиксации сложных переломов.

— Очень важно, — отметил Георгий Мелконян, главный врач больницы №4, — с самого начала поддержать стремление молодого поколения работать в системе столичного здравоохранения. Мы рады, что профессия врача вызывает такой интерес у современных школьников. Подобные мероприятия — верный путь, чтобы познакомить подрастающее поколение с этой специальностью и на примере показать, что это не просто работа, это призвание.

А потом были мастер-классы, где подростки учились с помощью настоящих медицинских инструментов накладывать хирургические швы и гипс. Измеряли артериальное давление и уровень сахара в крови, оказывали первую помощь и использовали базовые приемы сердечно-легочной реанимации на специальных обучающих манекенах.

СПРАВКА

Городская клиническая больница №4 (Павловская больница) Департамента здравоохранения Москвы — первая гражданская больница в России . В настоящее время является многопрофильным лечебным учреждением, в составе которого есть стационар и районная поликлиника. Ежегодно стационарную помощь получают около 30 000 человек, амбулаторную — более 60 000.

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