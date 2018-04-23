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Вводится новый порядок уничтожения печатей нотариусов
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Вводится новый порядок уничтожения печатей нотариусов 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
Минюст России внес поправки в Правила нотариального делопроизводства, которыми изменяется порядок оформления наследственных дел, порядок контроля за частнопрактикующими нотариусами и правила ведения электронного документооборота.
Согласно правкам, производства по некоторым наследственным делам будут теперь оканчиваться гораздо раньше. Речь идет о случаях, если призванные к наследованию наследники в течение долгого времени так и не обратились к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. До сих пор нотариус оформлял такие дела для временного хранения, если наследники не объявлялись в течение 5 лет со дня открытия наследства, теперь же это можно будет сделать уже через 3 года.
Изменяются условия окончания дел и в случаях, если наследники взаимодействуют с нотариусом. Так, ранее производство по наследственному делу считалось оконченным «после выдачи свидетельства о праве на наследство всем наследникам». Теперь же окончить дело можно лишь «после выдачи всех свидетельств о праве на наследство всем наследникам на все наследственное имущество, сведения о котором имеются в наследственном деле, и в установленных законом случаях — свидетельства о праве собственности пережившему супругу».
В новой редакции изложена глава о порядке контроля за исполнением Правил нотариусами, занимающимися частной практикой. Также нотариусам дается право не отвечать на письменные обращения, если текст «не позволяет определить его суть». Устанавливается, что на обращения, поступившие по электронной почте, нотариусы должны отвечать тем же «электронным» способом. Если же письмо пришло в бумажном виде — необходимо отправить письменный ответ по почтовому адресу, указанному в обращении.
Более детально теперь прописан в правилах порядок уничтожения гербовой печати нотариуса — например, в случае прекращения его полномочий. Ранее положено было лишь сдавать ее по акту в территориальный орган. Теперь же при передаче этого «штампа» нотариус должен в присутствии представителя территориального органа нанести на гербовую печать несколько надрезов — для предотвращения ее дальнейшего использования.
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