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СМИ: главой Октябрьского округа Омска могут стать Горбачев или Стрельцов
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СМИ: главой Октябрьского округа Омска могут стать Горбачев или Стрельцов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Главой Октябрьского округа города Омска могут назначить действующего главу Кировского округа Андрея Горбачева или министра строительства региона Владимира Стрельцова. Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на собственные источники в городской администрации.
В пользу Горбачёва говорит то, что больше десятка лет проработал в замом главы Октябрьского округа и знает положение дел там.
«Вторая кандидатура — Владимир Стрельцов, почти 10 лет отработавший главой администрации Ленинского округа. Для него Октябрьский округ рассматривается, как «запасной аэродром», поскольку первый заместитель губернатора Валерий Бойко, как поговаривают, хотел бы иметь в команде (он курирует в том числе и минстрой) своего человека», — сообщает «Новый Омск».
Отметим, что нынешний и. о. главы Октябрьского округа Дмитрий Котов вряд ли будет назначен на должность без приставки исполняющий обязанности.
Добавим, что по сообщениям СМИ в мэрии вновь могут произойти кадровые перестановки. Свои посты могут покинуть глава Центрального округа Сергей Дмитриенко и его коллега из Ленинского округа Дмитрий Зярко.
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