СМИ: главой Октябрьского округа Омска могут стать Горбачев или Стрельцов 

Главой Октябрьского округа города Омска могут назначить действующего главу Кировского округа Андрея Горбачева или министра строительства региона Владимира Стрельцова. Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на собственные источники в городской администрации.
В пользу Горбачёва говорит то, что больше десятка лет проработал в замом главы Октябрьского округа и знает положение дел там.
«Вторая кандидатура — Владимир Стрельцов, почти 10 лет отработавший главой администрации Ленинского округа. Для него Октябрьский округ рассматривается, как «запасной аэродром», поскольку первый заместитель губернатора Валерий Бойко, как поговаривают, хотел бы иметь в команде (он курирует в том числе и минстрой) своего человека», — сообщает «Новый Омск».
Отметим, что нынешний и. о. главы Октябрьского округа Дмитрий Котов вряд ли будет назначен на должность без приставки исполняющий обязанности.
Добавим, что по сообщениям СМИ в мэрии вновь могут произойти кадровые перестановки. Свои посты могут покинуть глава Центрального округа Сергей Дмитриенко и его коллега из Ленинского округа Дмитрий Зярко.