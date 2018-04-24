СМИ: главой Октябрьского округа Омска могут стать Горбачев или Стрельцов

В пользу Горбачёва говорит то, что больше десятка лет проработал в замом главы Октябрьского округа и знает положение дел там.

«Вторая кандидатура — Владимир Стрельцов, почти 10 лет отработавший главой администрации Ленинского округа. Для него Октябрьский округ рассматривается, как «запасной аэродром», поскольку первый заместитель губернатора Валерий Бойко , как поговаривают, хотел бы иметь в команде (он курирует в том числе и минстрой ) своего человека», — сообщает «Новый Омск».

Отметим, что нынешний и. о. главы Октябрьского округа Дмитрий Котов вряд ли будет назначен на должность без приставки исполняющий обязанности.