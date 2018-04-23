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Москва онлайн покажет, как омбудсмены помогали людям в 2017 году
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Москва онлайн покажет, как омбудсмены помогали людям в 2017 году 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
26 апреля в 11:00 в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция уполномоченных по правам человека и ребенка в Москве, посвященная итогам работы омбудсменов за 2017 год.
На пресс-конференции расскажут, на что чаще всего жалуются москвичи. Слушатели также узнают о результатах взаимодействия уполномоченных с ОНК, о проблемах предоставления детям-сиротам жилых помещений и заключения с ними договоров найма специализированного жилого помещения.
Перед собравшимися выступят: уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева; уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович.
Прямую трансляцию можно увидеть 26 апреля в 11:00 на этой странице.
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