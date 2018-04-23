Москва онлайн покажет, как омбудсмены помогали людям в 2017 году

На пресс-конференции расскажут, на что чаще всего жалуются москвичи. Слушатели также узнают о результатах взаимодействия уполномоченных с ОНК, о проблемах предоставления детям-сиротам жилых помещений и заключения с ними договоров найма специализированного жилого помещения.

Перед собравшимися выступят: уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева ; уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович

Прямую трансляцию можно увидеть 26 апреля в 11:00 на этой странице.