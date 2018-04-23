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Эксперимент по электронному кадровому документообороту расширяется
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Эксперимент по электронному кадровому документообороту расширяется 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
Меньше месяца назад Министерство труда и социальной защиты населения объявил о старте пилотного проекта, в рамках которого оформление многих документов в части трудовых взаимоотношений переводятся в цифровой формат.
Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова на встрече с журналистами сообщила, что первый этап проекта подошел к концу. «Компании провели ряд организационных мероприятий: разработали необходимые локальные нормативные акты, определили подразделения компаний, которые примут участие в эксперименте, — отчиталась она, добавив — Хочу отметить, что интерес к данному проекту возрастает, и на сегодняшний день к эксперименту хотят присоединиться такие компании как ПАО „Татнефть“, АО „Альфабанк“, Х5 Retail Group, ООО „СИБУР“, ООО „Тензор“.
Напомним, что Минтруд РФ внедряет инновационные технологии в трудовой сфере по трем направлениям: „кадровый документооборот в организации“, „электронная трудовая книжка“ и „электронный надзор“.
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