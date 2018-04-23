Эксперимент по электронному кадровому документообороту расширяется

Меньше месяца назад Министерство труда и социальной защиты населения объявил о старте пилотного проекта, в рамках которого оформление многих документов в части трудовых взаимоотношений переводятся в цифровой формат.

Напомним, что Минтруд РФ внедряет инновационные технологии в трудовой сфере по трем направлениям: „кадровый документооборот в организации“, „электронная трудовая книжка“ и „электронный надзор“.