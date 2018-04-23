«Между нами тает лед»! Белорусское чудо в Магнитогорске

Команда Павла Перепехина дважды уступала по ходу матча, но сумела вырвать победу за 12 секунд до конца и вышла в 1/4 финала ЮЧМ. Невероятный понедельник в Магнитогорске

…Секундомер отсчитывает последние мгновения матча между Белоруссией Швейцарией . Одновременно с сиреной в Арене «Металлург» начинается славянский базар — белорусская молодежь летит на лед, чтобы устроить натуральный победный фестиваль. Несутся так, что достается лайнсмену — линейного арбитра сносит то ли запасной вратарь, то ли кто-то из мощных белорусских защитников. Разве что в воздух не летит экипировка, ее белорусы берегут. А так — ну точно выиграли «золото», не меньше… — Мы достойно сыграли с канадцами, едва не обыграли шведов, но главный матч турнира будет со Швейцарцами, — накануне не уставали повторять в штабе белорусов.

Настрой понятен, ведь всем было очевидно еще до старта турнира, что в Группе «А» именно Швейцария и Белоруссия будут рубиться за четвертую путевку в плей-офф. Так и вышло: победитель получал все (хотя у белорусов еще оставался призрачный шанс, если бы они завтра обыграли США ), а проигравший — «баранку» за ЮЧМ и поганое настроение по дороге домой.

Поначалу могло показаться, что Белоруссия в этом настрое на швейцарцев перегорела. После первого периода на табло светились грустные для славян 0:2. Но Перепихин подобрал правильные слова в перерыве, и по итогам 40 минут игры счет был уже равным. А на 45-й минуте Павел Ажгирей свел с ума стадион — впервые в матче белорусы вырвались в лидеры.

— А потом мы пропустили два нелепых, ненужных гола, — вспоминает у раздевалки вратарь-богатырь Никита Толопило. — Буквально за минуту растеряли все. Если честно, тогда что-то оборвалось внутри. Особенно четвертый гол выбил из колеи — после рикошета, ну просто руки опустились. Но какие же парни красавцы! Вырвали победу! Это невероятные эмоции. Да, пожалуй, это главная победа в моей карьере. Надеюсь, не последняя — надо еще в четвертьфинале повоевать!..

…Минута и шестнадцать секунд до сирены. Кирилл Левшунов видит цель и точно бьет в ближнюю «девятку». С кистей, хлестко — такие броски не берутся. А за 12 секунд до финальной сирены стадион до экстаза доводит Владимир Алистров. Швейцарцы забыли его в полном одиночестве на пятаке, и эта ошибка становится роковой. А дальше — куча-мала на льду и победные крики по пути в раздевалку.

На выходе со льда образуется забавная пробка из хоккеистов в красной форме. Персонал Белоруссии держит своих, давая пройти убитым горем швейцарцам вперед. Молодые и горячие — тут и до драки не далеко, пусти всех в один коридор.

— Володька, да ты в следующем сезоне в НХЛ будешь играть! — подкалывают партнеры автора победной шайбы.

Журналистам Володька Алистров обещает:

— С американцами побьемся! И в четвертьфинале сдаваться не намерены!

И сложно не поверить парню, который поучаствовал в 4 из 5 шайбах своей команды — он привык слова подтверждать делом.

— А сейчас — дискотека! — громогласно объявляют победители.

И в раздевалке начинается натуральное сумасшествие! От басов хита группы «Грибы» трясутся стены вокруг: «Между нами тает лед»! А белорусы визжат, кричат, прыгают друг на друга. Иногда и понедельник — день совсем не тяжелый.

Группа А. Белоруссия — Швейцария — 5:4