Прокурор запросил пожизненный срок для владельца подлодки Nautilus

Прокурор запросил пожизненный срок для владельца подводной лодки Nautilus датского изобретателя Петера Мадсена , который обвиняется в убийстве и расчленении тела шведской журналистки Ким Уолл

Как сообщает The Guardian, прокурор сказал, что так как обвиняемый менял свои показания так много раз, что его авторитет «не просто низок, а отсутствует».

Мадсен и Уолл вышли вдвоём на подводной лодке в море недалеко от Копенгагена 10 августа 2017 года. Позднее на субмарине, якобы терпевшей бедствие, был обнаружен только сам изобретатель.

Некоторое время спустя в море были найдены части обезглавленного тела журналистки.

В январе Мадсену были предъявлены обвинения в её убийстве.