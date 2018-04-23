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Прокурор запросил пожизненный срок для владельца подлодки Nautilus
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Прокурор запросил пожизненный срок для владельца подлодки Nautilus 

RT на русском 1 час назад
Прокурор запросил пожизненный срок для владельца подводной лодки Nautilus датского изобретателя Петера Мадсена, который обвиняется в убийстве и расчленении тела шведской журналистки Ким Уолл.
Как сообщает The Guardian, прокурор сказал, что так как обвиняемый менял свои показания так много раз, что его авторитет «не просто низок, а отсутствует».
Мадсен и Уолл вышли вдвоём на подводной лодке в море недалеко от Копенгагена 10 августа 2017 года. Позднее на субмарине, якобы терпевшей бедствие, был обнаружен только сам изобретатель.
Некоторое время спустя в море были найдены части обезглавленного тела журналистки.
В январе Мадсену были предъявлены обвинения в её убийстве.
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