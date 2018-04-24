В Совфеде пообещали не распространять антиамериканские санкции на жизненно важные лекарства 

Запрет на ввоз в Россию лекарственных препаратов из США не должен касаться медикаментов «адекватной стоимости» и «важных для жизни и здоровья граждан». Об этом говорится в Отзыве комитета Совета Федерации по конституционному законодательству на законопроект об ответе на санкции США и других стран. Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ предполагает введение запрета на ввоз табачной, алкогольной и сельскохозяйственной продукции из Америки, а также ограничения импорта лекарств, редкоземельных металлов и ракетных двигателей.