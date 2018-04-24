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В Совфеде пообещали не распространять антиамериканские санкции на жизненно важные лекарства
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В Совфеде пообещали не распространять антиамериканские санкции на жизненно важные лекарства 

Авторадио 25 минут назад
Фото: Парламентская газета
Запрет на ввоз в Россию лекарственных препаратов из США не должен касаться медикаментов «адекватной стоимости» и «важных для жизни и здоровья граждан». Об этом говорится в Отзыве комитета Совета Федерации по конституционному законодательству на законопроект об ответе на санкции США и других стран. Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ предполагает введение запрета на ввоз табачной, алкогольной и сельскохозяйственной продукции из Америки, а также ограничения импорта лекарств, редкоземельных металлов и ракетных двигателей.
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