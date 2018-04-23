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Косачев: боснийские парламентарии высказались против санкций в ПАСЕ
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Косачев: боснийские парламентарии высказались против санкций в ПАСЕ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Члены Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины разделяют позицию России о том, что санкции в отношении парламентариев недопустимы. Об этом заявил сегодня «РГ» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Костантин Косачев.
Делегация верхней палаты российского парламента во главе со спикером Валентиной Матвиенко прибыла сегодня в БиГ с двухдневным официальным визитом.
На встрече с боснийским парламентариями в которой приняла участие глава Совфеда и председатель Палаты народов Огнен Тадич, «обсуждалась ситуация в Парламетской ассамблее Совета Европы», рассказал Косачев. «При этом с боснийской стороны было высказано мнение о недопустимости каких-либо санкций против парламентариев», — добавил он.
Что касается самой Боснии и Герцеговины, то ее «отказ присоединиться к антироссийсийским санкциям Запада дал ощутимый эффект с точки зрения торгово-экономический связей — рост 44% в прошлом году», отметил Константин Косачев. На повестке дня, по его словам, диверсификация связей, поиски новых масштабных и перспективных проектов. Также стороны обсудили перспективы укрепления договорно-правовой базы сотрудничества между Россией и БиГ и договорились запустить механизмы парламентского контроля за ходом подготовки межправительственных соглашений, рассказал Косачев. Кроме того, была отмечена важность межрегиональных связей и гуманитарного сотрудничества, заключил Константин Косачев.
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