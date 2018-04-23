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Для жителей Восточного Дегунина проведут IT-ликбез
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Для жителей Восточного Дегунина проведут IT-ликбез 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В центре культуры «Гармония» Восточного Дегунина 25 апреля состоится лекция на тему «Электронные технологии: как они помогают нам в повседневной жизни?» из цикла «Неделя IT-ликбезов». Об этом сообщил заведующий отделением культурно-массовых мероприятий центра Андрей Никульшин.
— Слушателям расскажут об облачных сервисах, порталах госуслуг и прочих полезных сайтах, которые созданы, чтобы упростить и улучшить жизнь москвичей, — пояснил Никульшин.
Он также добавил, что к участию приглашаются все желающие повысить уровень своей компьютерной грамотности.
Лекция начнется в 19.00. Напоминаем, центр культуры «Гармония» находится по адресу ул. Дубнинская, д. 73а. (мю)
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