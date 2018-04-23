Для жителей Восточного Дегунина проведут IT-ликбез

В центре культуры «Гармония» Восточного Дегунина 25 апреля состоится лекция на тему «Электронные технологии: как они помогают нам в повседневной жизни?» из цикла «Неделя IT-ликбезов». Об этом сообщил заведующий отделением культурно-массовых мероприятий центра Андрей Никульшин.

— Слушателям расскажут об облачных сервисах, порталах госуслуг и прочих полезных сайтах, которые созданы, чтобы упростить и улучшить жизнь москвичей, — пояснил Никульшин.

Он также добавил, что к участию приглашаются все желающие повысить уровень своей компьютерной грамотности.

Лекция начнется в 19.00. Напоминаем, центр культуры «Гармония» находится по адресу ул. Дубнинская, д. 73а. (мю)