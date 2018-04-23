Ещё
В Войковском школьники побывали на экскурсии по храму Святых Царственных Страстотерпцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Войковском школьники побывали на экскурсии по храму Святых Царственных Страстотерпцев 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Экскурсию по храму Святых Царственных Страстотерпцев провел иерей Игорь Логунов для учеников школы №717 Войковского района. Четвероклашки узнали об устройстве церкви и назначении иконостаса.
— В ходе экскурсии ребятам было рассказано, где располагается алтарь, какие иконы находятся в храме, что такое иконостас, о значении каждого яруса в нем, об истории царской семьи, а также том, как нужно вести себя в храме, — сообщили организаторы.
В конце мероприятия экскурсанты получили памятные сувениры. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Представители Краснодара и Москвы примут участие в соревнованиях по компетенции «Инженерия космических систем» в колледже Войковского Представитель Общественного совета окружного УВД познакомился с работой полицейских Войковского Маленьким жителям Войковского рассказали о первооткрывателях космоса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин74
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир94
Саргсян подал в отставку821
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение221
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение