В Войковском школьники побывали на экскурсии по храму Святых Царственных Страстотерпцев

Экскурсию по храму Святых Царственных Страстотерпцев провел иерей Игорь Логунов для учеников школы №717 Войковского района. Четвероклашки узнали об устройстве церкви и назначении иконостаса.

— В ходе экскурсии ребятам было рассказано, где располагается алтарь, какие иконы находятся в храме, что такое иконостас, о значении каждого яруса в нем, об истории царской семьи, а также том, как нужно вести себя в храме, — сообщили организаторы.

В конце мероприятия экскурсанты получили памятные сувениры. (ео)