Время цыган: Украинские ультраправые провели тренировку этнических чисток

На выходных в столице Украины прошел этнический погром. Ультраправые из группировки С14 разгромили и сожгли расположенный на Лысой горе цыганский лагерь, предварительно изгнав оттуда его жителей. Их палатки и личные вещи сгорели, а нацисты картинно позировали перед фотокамерами на фоне пепелища и уже пообещали провести на этой неделе новые погромы ромских лагерей, расположенных на территории украинской столицы.

Ни Национальная полиция, ни Служба безопасности Украины никак не отреагировали на это преступление, которое нарушает целый ряд украинских законов, и, по сути, представляет собой практическую репетицию полноценных этнических чисток. Полицейские прямо сказали журналистам 112 канала, что они не намерены возбуждать уголовное дело по факту поджога цыганского лагеря. Больше того, в нападении на ромов приняли участие представители «Муніципальної варти» — силового подразделения, которое было создано Киеврадой на основе все тех же ультраправых боевиков. Что придает этому погрому едва ли не официальный характер.

Все это не удивило наблюдателей и экспертов, поскольку нацистские группировки пользуются открытым покровительством со стороны властей и спецслужб, что позволяет им регулярно совершать безнаказанные нападения на украинских граждан. Так, всего за два дня до погрома на Лысой горе ультраправые из С14 попытались силой разогнать другую группу ромов, которая ночевала в зале ожидания Киевского вокзала, где сейчас скопилось множество бездомных и нищих людей самых разных национальностей.

Впрочем, цыганские погромы не являются чем-то принципиально новым для постмайдановской Украины. Так, в прошлом году ультраправые сожгли цыганский лагерь на Березняках, предварительно разжигая ненависть против ромов на своих сообществах в интернете. Травля ромов носила откровенно расистский характер. Ультраправые старались представить их неполноценной нацией врожденных воров и попрошаек, несмотря на то, что, согласно статистическим данным, абсолютное большинство криминальных преступлений в столице совершается представителями «титульной» нации, включая вооруженных гранатами и стрелковым оружием патриотов, которые представляют для граждан несравнимо большую опасность, чем собирающие мусор и металлолом таборные цыгане.

Нападения на ромов происходили в последнее время и в других киевских районах — на Оболони, на Березняках, в районе Южной Борщаговки и возле Харьковского массива. Их участники также не понесли ни малейшего наказания. Полиция, которая приехала после погрома палаточного лагеря в районе оболонского озера Опечень, даже не стала составлять протокола — хотя у цыган украли бензиновые генераторы, ноутбуки и другие ценные вещи, а нацисты совершенно открыто хвастались своими действиями в интернете.

Такими же безнаказанными были и антицыганские выступления в регионах — например, в Закарпатье, на Львовщине, в Полтаве и на Буковине. Погром в одесском селе Лощиновка, вспыхнувший из-за надуманных и опровергнутых впоследствии обвинений, получил общенациональный резонанс. Причем, ультраправые организации вроде «Гражданского корпуса » Азов », а также, целый ряд политиков и экспертов, публично выступили в поддержку нападений на традиционно проживающих здесь бессарабских ромов, о которых писал в своих стихах еще Пушкин . Так, тогдашний губернатор Одесчины Михаил Саакашвили назвал цыганский квартал «притоном». А скандальный Олег Соскин и вовсе призвал депортировать представителей этой национальности из Украины. «Представители цыган убили, а возможно и изнасиловали 9-летнюю девочку. Причем, это произошло на Успенский пост. Можно говорить о том, что цыгане совершили какое-то ритуальное убийство. Вот к чему ведет попустительство к инородцам. Они уже так обнаглели, что убивают наше будущее на нашей земле. Национал-консерваторы выступают за то, что цыгане должны быть удалены с Украины как можно скорее», — написал он на своей странице в Фейсбуке.

Беспорядки в Одесской области

Атаки на представителей ромской общины давно популярны среди набирающих влияние ультраправых — как в Украине, так и в Европе или в РФ . Нацисты пользуются беззащитностью ромов, и вполне открыто декларируют свои действия в качестве продолжения гитлеровской политики, которая была направлена на массовое уничтожение этого полукочевого народа. Во время нацистских репрессий 1933-1945 годов были убито от 600 тысяч до полутора миллиона ромов, а цыганские общины Австрии Германии были уничтожены на 90 процентов.

Именно ромы стали первыми жертвами расстрелов в киевском Бабьем яру, где в сентябре 1941 года расстреляли пять таборов цыган. Согласно исследованию историка Виктора Короля, здесь было уничтожено около 10 тысяч украинских ромов, а судя по общим данным, гитлеровцы уничтожили в Украине более 20 тысяч цыган. В память о них на территории Бабьего яра установлен монумент «Ромская кибитка» — сделанный из бронзы фургон со следами от автоматных пуль.

Может ли повториться эта трагедия? По словам представителей ромских организаций, украинская власть практически не поддерживает с ними контактов. Согласно данным последней переписи населения, на Украине проживает около 50 тысяч цыган — но реальное их число гораздо больше, поскольку рождаемость в общине считается одной из самых высоких на Украине. При этом, украинские чиновники практически не предпринимают попыток интегрировать цыган в общественную и экономическую жизнь, предоставляя их самим себе. Более того, антицыганские предрассудки буквально выталкивают ромов на обочину стремительно беднеющего украинского общества. Ромов часто винят в воровстве, эксплуатируя давние ксенофобские стереотипы — однако, в то же время, представителям этой национальности особенно часто отказывают в работе, а также в полноценной медицинской помощи и праве получить самое элементарное образование.

Погром в Лощиновке позволил выявить позорный факт — дети ромов были вынуждены учиться в специальных школах, как во времена сегрегации и апартеида. «Это обычная школа неподалеку от цыганского поселения, туда отдают только детей ромов, славяне туда не ходят. Условия там, конечно, не очень хорошие, денег на ремонты нет», — признались газете «Вести» в Одесской облгосадминистрации. А сами цыгане подтвердили, что их детей часто не берут в обычные школы. «Прямо не отказывают, но говорят, что все классы заполнены, надо стать в очередь или требуют принести целый ворох справок. Не все наши ромы знают, что нужно собрать для школы и поэтому идут на поводу у чиновников. У меня в практике были случаи, когда ребенка отказывались принимать в школу без справки, которую и не должны были требовать. А однажды глава сельсовета заявил, что, мол, пока я здесь, цыганских детей в школе не будет! Ну куда такое годится?», — заявил правозащитник и представитель Одесской общины ромов Сергей Ермошкин.

Увы, но несложно предположить — количество цыганских погромов будет расти. Ведь они представляют собой слишком удобную мишень для националистов, которые вдобавок ощущают за собой молчаливую поддержку со стороны власти. «Можно не сомневаться — вскоре мы услышим антицыганскую риторику от большинства украинских политиков, претендующих на то, чтобы быть „настоящими европейцами“ и толерантными либералами. Они будут требовать решения „цыганского вопроса“ самыми жесткими методами. А для хорошей телевизионной картинки не лишним будет пригнать несколько бульдозеров в сопровождении нацгвардейцев или блондинок из новой модной полиции — чтобы беспощадно снести пару-тройку „таборов“, получив за это боевые награды от Порошенко. Цыгане очень своевременно проявились в украинской политике — и даже странно, что националисты и политики так долго не включали их в свой обширный список ненавистных врагов», — предупредил об этом журналист и активист Александр Рыбин

В пользу этих прогнозов говорит сама реакция на уголовные преступления против ромов. Множество представителей стремительно правеющего украинского общества открыто поддерживают погромы, требуя подвергнуть цыган депортациям и репрессиям. Все это накладывается на массовые проявления ненависти и расизма, которыми буквально рябит новостная хроника Украины.

на набережной Одессы появилась надпись\: «Мир без евреев. Убей жида»

Так, 20 апреля, на день рождения Адольфа Гитлера, на набережной Одессы появилась надпись: «Мир без евреев. Убей жида». Причем, наблюдатели вспомнили, что накануне этого представители С14 вандализировали одесский мемориальный комплекс павшим в годы Великой отечественной войны, обрисовав его краской. Буквально через день подобное произошло в городе Полтаве. Неизвестные украсили памятник жертвам Холокоста надписью «Смерть жидам», изобразив на монументе «Скорбящая мать» свастику и приветствие в адрес Гитлера. Все это — вполне очевидные последствия политики нацификации украинского общества, наглядным воплощением которой является скандальная история Марьяны Батюк — львовской учительницы и депутатки, которая приветствовала у себя на фейсбуке Гитлера и фотографировалась со своими учениками, вскинув руки в характерном приветствии «от сердца к солнцу».

«Повышение уровня грамотности и морального облика дается человеку и обществу очень трудно. А, вот, деградация и обесчеловечивание — происходят крайне быстрыми темпами. Зная, что деградация образования и общий кризис системы неминуемо приведут к росту неонацизма и неофашизма, даже я не могла подумать, что это случится так быстро. И, главное, при практически полном молчаливом попустительстве. Кто вы, люди, которые воспитывают и растят таких моральных уродов в 21 веке? И почему вы думаете, что это тотальное погружение в мрак и античеловечность не коснется вас и ваших близких?», — справедливо спрашивает киевский социолог Виталина Буткалюк.