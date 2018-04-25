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Украинская полиция посмотрела видео разгона цыган на «Лысой горе»
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Украинская полиция посмотрела видео разгона цыган на «Лысой горе» 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.
Следственный отдел Голосеевского управления полиции после проведения первоочередной проверки начал уголовные производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сведения занесли в Единый реестр досудебных расследований. Отмечается, что основанием стало опубликовано в сети видео, которое демонстрирует разгон лагеря ромов.
«Работники полиции начали расследование и проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента, которые находились на месте происшествия, обратиться в столичной полиции для дачи показаний», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что члены националистической организации С14 разгромили и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что потребовали от табора покинуть парк в пятницу, 20 апреля. Часть людей сразу выполнила требования неонацистов, остальные покинули лагерь перед рейдом.
При этом в полиции Киева заявляли, что ведомство не расследует случай сожжения лагеря ромов на «Лысой горе». Глава столичной полиции Андрей Крищенко утверждал, что на «Лысой горе» якобы сожгли не лагерь цыган, а оставленный ими мусор. Полицейский цинично добавил, что правоохранители не допустят, чтобы кто-то разгонял временные поселения ромов — правда, при том условии, что их жители не нарушают закон.
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