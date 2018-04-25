Украинская полиция посмотрела видео разгона цыган на «Лысой горе»

Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции после проведения первоочередной проверки начал уголовные производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины

Сведения занесли в Единый реестр досудебных расследований. Отмечается, что основанием стало опубликовано в сети видео, которое демонстрирует разгон лагеря ромов.

«Работники полиции начали расследование и проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента, которые находились на месте происшествия, обратиться в столичной полиции для дачи показаний», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что члены националистической организации С14 разгромили и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что потребовали от табора покинуть парк в пятницу, 20 апреля. Часть людей сразу выполнила требования неонацистов, остальные покинули лагерь перед рейдом.