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Полиция Киева: На Лысой горе сожгли мусор, а не табор цыган
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Полиция Киева: На Лысой горе сожгли мусор, а не табор цыган 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в интервью «112».
«О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли. У нас нет ни одной жалобы ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные», — заявил Крищенко.
При этом он подчеркнул, что полиция не допустит, чтобы кто-либо разгонял временные поселения цыган, если их жители не нарушают законы.
«Мы очень четко понимаем, когда полиция может вмешиваться, а когда — нет. Мы не допустим, чтобы кто-то разгонял эти временные поселения, если они не нарушают законы. Хотя там неоднократно составлялись протоколы: они и посадки вырубали, и загрязняли территорию. Но это вопрос не только полиции, сколько социальных служб, коммунальщиков, местной власти», — заявил главный полицейский Киева.
Ранее националисты из С14 сожгли лагерь цыган на Лысой горе, выгнав оттуда оставшихся жителей.
При этом из лидеров националистов Сергей Мазур пообещал продолжение рейдов против цыган.
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