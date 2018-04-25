Полиция Киева: На Лысой горе сожгли мусор, а не табор цыган

Об этом он заявил в интервью «112».

«О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли. У нас нет ни одной жалобы ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные», — заявил Крищенко.

При этом он подчеркнул, что полиция не допустит, чтобы кто-либо разгонял временные поселения цыган, если их жители не нарушают законы.

«Мы очень четко понимаем, когда полиция может вмешиваться, а когда — нет. Мы не допустим, чтобы кто-то разгонял эти временные поселения, если они не нарушают законы. Хотя там неоднократно составлялись протоколы: они и посадки вырубали, и загрязняли территорию. Но это вопрос не только полиции, сколько социальных служб, коммунальщиков, местной власти», — заявил главный полицейский Киева.

Ранее националисты из С14 сожгли лагерь цыган на Лысой горе, выгнав оттуда оставшихся жителей.