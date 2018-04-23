Арбитраж отказался наказывать мэра Тольятти за слово «шушера»

В арбитражном суде Самарской области рассмотрели обращение местных предпринимателей. В своем заявлении они попросили привлечь главу Тольятти к административной ответственности. По их словам, во время рабочего совещания Сергей Анташев назвал владельцев торговых рядов в районе речпорта «шушерой».

Инцидент произошел 25 января. Цитата тольяттинского градоначальника стала достоянием общественности благодаря видеозаписи с аппаратного совещания в мэрии.

Ларьки — убрать!

Задетые в своих чувствах предприниматели направили в прокуратуру заявление о возбуждении административного дела за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении. Сотрудники надзорного ведомства в течение месяца рассмотрели жалобу и отклонили ее.

Тогда представители малого бизнеса обратились в Автозаводской районный суд. В своем заявлении они попросили служителей Фемиды признать слова Сергея Анташева не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и репутацию истцов.

Однако в рассмотрении иска жителям Тольятти отказали и здесь. Суд пришел к выводу, что истцы должны обратиться с иском в арбитражный суд Самарской области, поскольку сторонами являются предприниматели, а также администрация Тольятти.

Бизнесмены прислушались к рекомендации служителей Фемиды. Но и арбитражный суд не удовлетворил требования местных предпринимателей.

— Предприниматели просили обязать главу Тольятти Сергея Анташева принести публичные извинения на аппаратном совещании администрации и взыскать с него компенсацию морального вреда. Мы отказали истцам в удовлетворении требований, — рассказали в суде.

Бизнесмены смогут обжаловать решение в течение пятнадцати дней со дня его принятия.