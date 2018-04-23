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Арбитраж отказался наказывать мэра Тольятти за слово «шушера»
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Арбитраж отказался наказывать мэра Тольятти за слово «шушера» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В арбитражном суде Самарской области рассмотрели обращение местных предпринимателей. В своем заявлении они попросили привлечь главу Тольятти к административной ответственности. По их словам, во время рабочего совещания Сергей Анташев назвал владельцев торговых рядов в районе речпорта «шушерой».
Инцидент произошел 25 января. Цитата тольяттинского градоначальника стала достоянием общественности благодаря видеозаписи с аппаратного совещания в мэрии.
Ларьки — убрать!
Задетые в своих чувствах предприниматели направили в прокуратуру заявление о возбуждении административного дела за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении. Сотрудники надзорного ведомства в течение месяца рассмотрели жалобу и отклонили ее.
Тогда представители малого бизнеса обратились в Автозаводской районный суд. В своем заявлении они попросили служителей Фемиды признать слова Сергея Анташева не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и репутацию истцов.
Однако в рассмотрении иска жителям Тольятти отказали и здесь. Суд пришел к выводу, что истцы должны обратиться с иском в арбитражный суд Самарской области, поскольку сторонами являются предприниматели, а также администрация Тольятти.
Бизнесмены прислушались к рекомендации служителей Фемиды. Но и арбитражный суд не удовлетворил требования местных предпринимателей.
— Предприниматели просили обязать главу Тольятти Сергея Анташева принести публичные извинения на аппаратном совещании администрации и взыскать с него компенсацию морального вреда. Мы отказали истцам в удовлетворении требований, — рассказали в суде.
Бизнесмены смогут обжаловать решение в течение пятнадцати дней со дня его принятия.
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