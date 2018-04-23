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В Германии создали робота-летучую лисицу
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В Германии создали робота-летучую лисицу 

Мир24 1 час назад
Лисица-робот, да еще и летающая. Немецкие разработчики решили применить естественные движения животных в инженерных технологиях и создали уникальный механизм. Публике его представили на промышленной выставке в Ганновере, передает телеканал «МИР 24». Размах крыльев роболисицы — более двух метров, масса — 580 граммов. Взлетает и садится она с помощью человека, зато с навигацией в воздухе справляется сама. Бионическая летучая лисица копирует движения настоящего животного практически один в один.
В природе эти гигантские рукокрылые прекрасно маневрируют в полете, благодаря эластичной кожной мембране, тянущейся от передних до задних лап.
Ранее ученые из Калифорнии создали робота, который преодолевает препятствия не с помощью уклонения, а с помощью прямого столкновения. За основу специалисты взяли особенности анатомии обычных тараканов.
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