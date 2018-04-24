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В I кв. приставы выявили у при ходящих в суд 4000 запрещенных предметов
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В I кв. приставы выявили у при ходящих в суд 4000 запрещенных предметов 

АиФ-Самара 21 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
Свыше 300 единиц огнестрельного и газо-травматического оружия пытались пронести в суд жители губернии, а всего приставы заставили выложить из карманов и сумок около четырёх тысяч запрещенных предметов, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Судебные приставы несут службу в 75 зданиях судов, при входе в которые при себе нельзя иметь острые, колюще-режущие предметы, взрывчатые вещества, а также предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, его имитации, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, легковоспламеняющиеся жидкости, любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда.
Тем не менее, регулярно посетители, участники судебных процессов пытаются пронести в суд различные запрещенные предметы. Только за первый квартал 2018 года судебные приставы выявили почти четыре тысячи запрещенных предметов:
— 104 единицы огнестрельного оружия;
— 212 единиц газо-травматического оружия;
— 2730 боеприпасов;
— 487 единиц холодного оружия;
— 70 электрошокеров;
— 342 иных опасных предметов, таких как ножницы, шило, «заточки» и т. д.
Обычно граждане, пытающиеся попасть в здание суда с запрещёнными предметами, подчиняются требованию пристава, выложить их добровольно и оставить за пределами суда, но есть и такие, кто, несмотря на законное распоряжение пристава, пытались пройти в помещение суда с предметами, представляющие опасность для окружающих. Так, 131 гражданин был привлечен судебными приставами к административной ответственности. За неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в зале судебного заседания судебными приставами составлено 16 протоколов.
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