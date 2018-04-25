Приставы развернули пункты информации о долгах

Названием все сказано. Приставы встречали людей в самых ходовых местах, порой, неожиданных, и предлагали проверить свою финансовую анкету. Не ждет ли кто-то денег от этого человека?

"Акция прошла в самых популярных общественных местах, на вокзалах и в аэропортах, что особенно актуально в преддверии майских праздников, — рассказали в Федеральной службе судебных приставов. — Так, мобильный пункт судебных приставов УФССП России по Москве работал в вестибюле станций метро «Пушкинская»/"Тверская" и на Белорусском железнодорожном вокзале, а судебные приставы Московской области провели акцию в аэропорту Домодедово . Гражданам оказывали консультативную помощь в пределах компетенции ФССП России".

Волгограде в одном из МФЦ граждан встречал местный известный краевед и ведущий исторических программ, он помогал людям проверить себя по базе должников, а тем, кто оплачивал долги, раздавал автографы. Ведомство подчеркивает: в принципе гражданин может легко и быстро проверить сам себя на долги. В любой момент. Для этого нужно воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России. Там же, кстати, можно и оплатить долги с помощью электронных платежных систем.

"Популярность «Банка данных исполнительных производств» постоянно растет, — рассказала заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова. — В среднем ежедневно с помощью нашего сервиса свою кредитную историю проверяют более 270 тысяч раз. Мобильное приложение также набирает свою популярность. По состоянию на 1 апреля текущего года, оно скачано более 3 миллионов раз".