30 мая в Москве пройдет IV форум по развитию интранет-порталов «INTRANET FORCE 2018» 

В Вашей компании есть интранет — портал? Всех ли он объединяет? Удобно ли им пользоваться? Правильно ли он выстроен? Нужен ли интранет вообще? Мы перевели эти вопросы из разряда риторических в практические.
На INTRANET FORCE 2018 можно будет не только послушать истории успеха. Будет организовано интерактивное пространство для того, чтобы обсудить возникающие вопросы и проблемы, обменяться мнениями и выйти с форума с четким планом действий. Планом действий, который сработает именно в Вашем бизнесе.
Важно, что всё это будет дополнено успешными кейсами и горячими трендами 2018 года.
Перед Вами со своими кейсами выступят:
"Социальный интранет: роскошь или необходимость?"
Татьяна Эндеко, Руководитель направления «Внутренние коммуникации и корпоративные медиапроекты», Русские Машины
"Проводим реновацию интранета правильно"
Какова причина реновации?
Как правильно выстроить работу?
Как определить достоинства, риски и недостатки?
Какие точки развития?
Ольга Богомолова, Руководитель управления знаниями, Московский Аэропорт Домодедово
"Работа с аналитическими данными портала"
Что измерять?
Какие использовать инструменты?
Как интегрировать с порталом?
как привязывать к результатам по эффективности?
Сергей Шанаев, Директор по развитию бизнеса, RAMBLER&CO Как выстроить единую информационную платформу и объединить сотрудников из нескольких стран?
Александр Шаплыгин, Руководитель по корпоративным коммуникациям, VEON EURASIA
А также своим опытом поделятся представители более 10 направлений бизнеса, чтобы картинка современного интранета получилась максимально полной и разносторонней.
Подробности на сайте http://auditorium-cg.ru/int и по телефону +7 (495) 789-37-46