30 мая в Москве пройдет IV форум по развитию интранет-порталов «INTRANET FORCE 2018»

В Вашей компании есть интранет — портал? Всех ли он объединяет? Удобно ли им пользоваться? Правильно ли он выстроен? Нужен ли интранет вообще? Мы перевели эти вопросы из разряда риторических в практические.

На INTRANET FORCE 2018 можно будет не только послушать истории успеха. Будет организовано интерактивное пространство для того, чтобы обсудить возникающие вопросы и проблемы, обменяться мнениями и выйти с форума с четким планом действий. Планом действий, который сработает именно в Вашем бизнесе.

Важно, что всё это будет дополнено успешными кейсами и горячими трендами 2018 года.

Перед Вами со своими кейсами выступят:

"Социальный интранет: роскошь или необходимость?"

Татьяна Эндеко, Руководитель направления «Внутренние коммуникации и корпоративные медиапроекты», Русские Машины

"Проводим реновацию интранета правильно"

Какова причина реновации?

Как правильно выстроить работу?

Как определить достоинства, риски и недостатки?

Какие точки развития?

"Работа с аналитическими данными портала"

Что измерять?

Какие использовать инструменты?

Как интегрировать с порталом?

как привязывать к результатам по эффективности?

Сергей Шанаев, Директор по развитию бизнеса, RAMBLER&CO Как выстроить единую информационную платформу и объединить сотрудников из нескольких стран?

Александр Шаплыгин, Руководитель по корпоративным коммуникациям, VEON EURASIA

А также своим опытом поделятся представители более 10 направлений бизнеса, чтобы картинка современного интранета получилась максимально полной и разносторонней.

Подробности на сайте http://auditorium-cg.ru/int и по телефону +7 (495) 789-37-46