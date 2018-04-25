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Философские идеи Чернышевского обсудят за круглым столом в центре на Вильгельма Пика
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Философские идеи Чернышевского обсудят за круглым столом в центре на Вильгельма Пика 

Управа Останкинского района 34 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
Философские идеи Чернышевского обсудят за круглым столом в центре социально-политической истории ГПИБ России; он находится на ул. Вильгельма Пика, 4, корп.2.
— В рамках круглого стола мы обсудим актуальность исследования творческого наследия Чернышевского в первые десятилетия XXI века, поговорим о романе «Что делать?» и современности, вспомним философские идеи Чернышевского и его эстетическую теорию, — рассказала специалист по информационно-выставочной работе центра Марина Черницына.
В работе мероприятия примут участие эксперты, в числе которых — заместитель директора по научной работе «Музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского», кандидат исторических наук Инна Захарова, профессор РГСУ Геннадий Отюцкий, аспирант University of Sheffield (Великобритания) Томас Роллингс.
Мероприятие пройдёт 26 апреля, в 15.30; вход свободный. Справки по телефону 7 (499) 187-99-45. (иб)
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