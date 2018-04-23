Ещё
Ведущих сотовых операторов подозревают в сговоре против технологии eSIM
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведущих сотовых операторов подозревают в сговоре против технологии eSIM 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ассоциация GSM (GSMA), отстаивающая интересы мировой индустрии мобильных коммуникаций, приостановила разработку и внедрение универсального стандарта виртуальных «симок» eSim. Причину этого представители альянса не пояснили, вместо этого подчеркнув, что американским пользователям eSim понадобится «явно согласиться» с условиями оператора (например, при покупке «бессимочного» устройства по контракту).
Паузу связывают с расследованием министерства юстиции США, начатое в отношении самой GSMA, а также американских операторов AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint. Ассоциацию и её партнеров подозревают в сговоре относительно сдерживания новой технологии, которая позволяет абоненту свободно переключаться между сотовыми провайдерами.
Минюст США уже изучал этот вопрос в 2016 году. По данным источника CNBC, расследование было инициировано по жалобе Apple, но вскоре прекращено.
eSim — это новый стандарт идентификатора устройства в мобильной сети, продвигаемый Apple и Samsung. В отличие от физической, электронная «симка» позволяет свободно переключаться между сетями операторов, просто выбирая пункты меню в смартфоне или планшете. Первым сертифицированным для eSim устройством стали «умные» часы Gear S2 Classic 3G, вышедшие в марте 2016 года.
∎Россияне смогут использовать «всеядную» SIM-карту Apple читайте также
Технология несет выгоду: производители смогут сделать устройства еще тоньше, убрав GSM-модуль, а потребители получат возможность удобно переключаться на подходящий тарифный план в любой момент. Потерять от eSIM могут только сотовые операторы, привыкшие держать абонента привязанного к своим сетям.
Вести.Ru: последние новости
Акции "РусАла" резко подорожали на заявлении OFAC Подводная нанотехнология: найдены водоросли с "опаловыми" свойствами Буйные туристы проломили голову официанту в центре Праги. Видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин74
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир96
Саргсян подал в отставку825
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение222
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение