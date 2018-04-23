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Волонтеры пройдут курсы по медицинскому обеспечению спортивных мероприятий
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Волонтеры пройдут курсы по медицинскому обеспечению спортивных мероприятий 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. 27-29 апреля 2018 года в Москве более 60 добровольцев из разных регионов России пройдут сертифицированные курсы подготовки инструкторов по направлению «Медицинское обеспечение спортивных и массовых мероприятий», сообщила пресс-служба движения «Волонтеры-медики».
В рамках обучения добровольцы не только прослушают курс лекций по грамотному сопровождению спортивных и массовых мероприятий от сертифицированных тренеров, но и получат практические навыки по оказанию первой помощи, научатся работать в группах, проводить интерактивы для волонтерской команды, а также преодолеют страх публичных выступлений.
Организаторами курсов являются всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и кафедра спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Партнером проведения обучения выступает волонтерский центр Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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