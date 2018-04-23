Жители Приокского района смогут рассказать о наболевшем мэру Нижнего Новгорода

Мэр Владимир Панов вновь собирается встретиться с жителями Нижнего Новгорода. Теперь уже в Приокском районе. Мероприятие планируется провести в рамках открытого диалога, сообщает пресс-служба администрации города.

Встреча состоится в Центре развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» по адресу: проспект Гагарина, дом 41. Начало — в 18.30.

Напомним, первое подобное мероприятие прошло 27 февраля в Автозаводском районе и собрало около 1000 человек. Аншлаг был и в ДК «Красное Сормово» , когда Панов встречался с жителями Сормовского района.