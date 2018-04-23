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Жители Приокского района смогут рассказать о наболевшем мэру Нижнего Новгорода
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Жители Приокского района смогут рассказать о наболевшем мэру Нижнего Новгорода 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Мэр Владимир Панов вновь собирается встретиться с жителями Нижнего Новгорода. Теперь уже в Приокском районе. Мероприятие планируется провести в рамках открытого диалога, сообщает пресс-служба администрации города.
Встреча состоится в Центре развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» по адресу: проспект Гагарина, дом 41. Начало — в 18.30.
Напомним, первое подобное мероприятие прошло 27 февраля в Автозаводском районе и собрало около 1000 человек. Аншлаг был и в ДК «Красное Сормово», когда Панов встречался с жителями Сормовского района.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин встретился с жителями Городецкого района.
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