Встреча Владимира Панова с приокчанами переносится на 26 апреля

Встреча главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Приокского района переносится на 26 апреля. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Напомним, ранее мэр планировал встретиться с приокчанами 25 апреля. Время и место проведения открытого диалога с жителями останется прежним. Мероприятие состоится в 18.30 в Центре развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» на проспекте Гагарина, 41.

Данная встреча с жителями в таком формате для Владимира Панова станет уже третьей. Ранее подобные мероприятия прошли в Автозаводском и Сормовском районах.

«Для меня это в какой-то степени «сверка часов». Необходимо расставить приоритеты, и в первую очередь решать те задачи, которые обозначат нижегородцы», — подчеркнул Панов.