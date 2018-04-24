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Встреча Владимира Панова с приокчанами переносится на 26 апреля
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Встреча Владимира Панова с приокчанами переносится на 26 апреля 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Встреча главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Приокского района переносится на 26 апреля. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.
Напомним, ранее мэр планировал встретиться с приокчанами 25 апреля. Время и место проведения открытого диалога с жителями останется прежним. Мероприятие состоится в 18.30 в Центре развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» на проспекте Гагарина, 41.
Данная встреча с жителями в таком формате для Владимира Панова станет уже третьей. Ранее подобные мероприятия прошли в Автозаводском и Сормовском районах.
«Для меня это в какой-то степени «сверка часов». Необходимо расставить приоритеты, и в первую очередь решать те задачи, которые обозначат нижегородцы», — подчеркнул Панов.
Напомним, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин встретился с жителями Городецкого района.
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