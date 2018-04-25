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Глава города Владимир Панов встретится с жителями Приокского района
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Глава города Владимир Панов встретится с жителями Приокского района 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет очередную открытую встречу с горожанами. На этот раз глава города побеседует с жителями Приокского района.
Первое подобное мероприятие прошло 27 февраля в Автозаводском районе, на него пришло около тысячи человек, которые за два часа общения задали мэру 33 вопроса и передали 248 письменных сообщений. 21 марта глава встретился с жителями Сормовского района, ответив на более чем 40 устных вопросов. Еще 250 сообщений сормовичи направили письменно.
Встреча с жителями Приокского района пройдет 26 апреля в 18.30 в Центре развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» (пр. Гагарина, д. 41).
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