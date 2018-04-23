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На благоустройство Новокуйбышевска направят 100 млн рублей
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На благоустройство Новокуйбышевска направят 100 млн рублей 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
103 млн рублей направят власти Новокуйбышевска в ближайшие два года на программу «Формирование комфортной городской среды», сообщает администрация города.
Из них 39 млн рублей — деньги федерального бюджета, 49 млн — областного, 15 млн — городские средства.
В первую очередь будут приведены в порядок 12 территорий: сквер в поселке Маяк, Парк Победы, аллея на ул. Гагарина, бульвар на пр. Победы, сквер на ул. Свердлова, бульвар по ул. Суворова, бульвар на пр. Мира, сквер в районе треста № 25, сквер за зданием по ул. Миронова, 23, площадка на озере Сакулино, аллея по ул. Островского, сквер «Слава Труду».
За них на выборах 18 марта высказалось большинство жителей Новокуйбышевска. Также из этой суммы 19,6 млн рублей пойдут на благоустройство 11 городских дворов.
Фото: pixabay.com
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