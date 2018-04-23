Ещё
Владимир Панов покидает пост председателя нижегородского отделения «Опоры России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Панов покидает пост председателя нижегородского отделения «Опоры России» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Конференция нижегородского регионального отделения (НРО) общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в среду рассмотрит вопрос о сложении полномочий его председателя главой областного центра Владимиром Пановым, сообщили «ФедералПресс» в НРО организации.
Со слов собеседников агентства в организации, глава Нижнего Новгорода ранее подал соответствующее заявление, причина — невозможность совмещения должностей.
На конференции планируется утвердить нового председателя НРО «Опора России». По словам источника «ФедералПресс», им предлагается выдвинуть члена совета НРО организации Ирину Садовникову.
Напомним, что председателем НРО «Опоры России» Владимир Панов был утвержден 10 декабря 2015 года. Главой Нижнего Новгорода он был избран 17 января.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Задержанный правоохранителями Игорь Мазурок оказался стрелочником» Ключ к разгадке гибели группы Дятлова подсказал диверсант из СМЕРШа Патриарха Кирилла попросили создать икону с Путиным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин74
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир96
Саргсян подал в отставку825
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение222
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение