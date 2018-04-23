Владимир Панов покидает пост председателя нижегородского отделения «Опоры России»

Конференция нижегородского регионального отделения (НРО) общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в среду рассмотрит вопрос о сложении полномочий его председателя главой областного центра Владимиром Пановым , сообщили «ФедералПресс» в НРО организации.

Со слов собеседников агентства в организации, глава Нижнего Новгорода ранее подал соответствующее заявление, причина — невозможность совмещения должностей.

На конференции планируется утвердить нового председателя НРО «Опора России». По словам источника «ФедералПресс», им предлагается выдвинуть члена совета НРО организации Ирину Садовникову.

Напомним, что председателем НРО «Опоры России» Владимир Панов был утвержден 10 декабря 2015 года. Главой Нижнего Новгорода он был избран 17 января.