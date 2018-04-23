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ВЭБ пока не планирует поддержку компаний, подпавших под санкции США
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ВЭБ пока не планирует поддержку компаний, подпавших под санкции США 

ТАСС 51 минуту назад
ГОРКИ, 23 апреля. /ТАСС/. Перед Внешэкономбанком пока не стоит задача по поддержке компаний, подпавших под последние санкции США. Об этом сообщил журналистам по итогам наблюдательного совета ВЭБ председатель госкорпорации Сергей Горьков.
"Пока мы не задействованы", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли ВЭБ задействован в рамках поддержки организаций, подпавших под ограничительные меры Вашингтона.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала CNBC говорил, что правительство РФ примет меры для поддержки компаний, подпавших под новые американские санкции. По словам министра, в попавших под санкции компаниях трудится большое число людей, в одном только "Русале" работают 170 тыс. человек. Силуанов отметил, что необходимо помочь этим компаниям с ликвидностью, а также вместе подумать над новыми путями сбыта продукции, которую затронули санкции.
О санкциях
Минфин США 6 апреля внес в санкционный список ряд российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и несколько связанных с ним компаний: агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", «Русал», холдинг «Русские машины» и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
Санкции означают, что активы компаний, подпавших под ограничения, на территории США замораживаются. При этом до 7 мая американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, ГАЗ и «Русала», а до 5 июня — разорвать контракты со всеми компаниями, указанными в списке.
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