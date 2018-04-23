ВЭБ пока не планирует поддержку компаний, подпавших под санкции США

ГОРКИ, 23 апреля. / ТАСС /. Перед Внешэкономбанком пока не стоит задача по поддержке компаний, подпавших под последние санкции США . Об этом сообщил журналистам по итогам наблюдательного совета ВЭБ председатель госкорпорации Сергей Горьков.

"Пока мы не задействованы", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли ВЭБ задействован в рамках поддержки организаций, подпавших под ограничительные меры Вашингтона.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала CNBC говорил, что правительство РФ примет меры для поддержки компаний, подпавших под новые американские санкции. По словам министра, в попавших под санкции компаниях трудится большое число людей, в одном только "Русале" работают 170 тыс. человек. Силуанов отметил, что необходимо помочь этим компаниям с ликвидностью, а также вместе подумать над новыми путями сбыта продукции, которую затронули санкции.

О санкциях

Санкции означают, что активы компаний, подпавших под ограничения, на территории США замораживаются. При этом до 7 мая американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, ГАЗ и «Русала», а до 5 июня — разорвать контракты со всеми компаниями, указанными в списке.