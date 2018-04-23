Ещё
Канатной дорогой от Воробьевых гор до «Лужников» смогут воспользоваться велосипедисты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канатной дорогой от Воробьевых гор до «Лужников» смогут воспользоваться велосипедисты 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Как сообщается на сайте префектуры ЮЗАО, уже в мае закончиться строительство канатной дороги, которая пройдет над Москвой-рекой и свяжет смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом «Лужники». Прокатиться на ней смогут все желающие, в том числе и велосипедисты.
Уточняется, что для любителей двухколесного транспорта в кабинках предусмотрели специальные крепления. Время в пути от Воробьевых гор до «Лужников» составит всего пять минут. По канатной дороге будут курсировать 35 кабинок, в каждой смогут расположиться восемь человек.
Напомним, обслуживать канатную дорогу протяженностью 700 метров будут три станции: «Улица Косыгина», «Воробьевская набережная» и «Лужники». В настоящее время все они построены, сейчас проводятся пусконаладочные работы.
Коньково: последние новости
В Москве ликвидировали все поваленные ураганом деревья В храмах Конькова отметили праздник жен-мироносиц Весенний этап акции «Миллион деревьев» стартует в Конькове 21 апреля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин74
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир96
Саргсян подал в отставку825
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение222
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение