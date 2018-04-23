Канатной дорогой от Воробьевых гор до «Лужников» смогут воспользоваться велосипедисты

Как сообщается на сайте префектуры ЮЗАО, уже в мае закончиться строительство канатной дороги, которая пройдет над Москвой-рекой и свяжет смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом «Лужники». Прокатиться на ней смогут все желающие, в том числе и велосипедисты.

Уточняется, что для любителей двухколесного транспорта в кабинках предусмотрели специальные крепления. Время в пути от Воробьевых гор до «Лужников» составит всего пять минут. По канатной дороге будут курсировать 35 кабинок, в каждой смогут расположиться восемь человек.

Напомним, обслуживать канатную дорогу протяженностью 700 метров будут три станции: «Улица Косыгина», «Воробьевская набережная» и «Лужники». В настоящее время все они построены, сейчас проводятся пусконаладочные работы.