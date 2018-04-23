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В Перми разработали план размещения нестационарных торговых объектов
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В Перми разработали план размещения нестационарных торговых объектов 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Администрация Перми разработала проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города, сообщает пресс-служба мэрии.
В проекте учитывается нехватка стационарных объектов в удаленных районах города, количество мест в схеме нестационарных торговых объектов на этих территориях увеличивается.
Напомним, в городе ведется большая работа и по сносу незаконно установленных киосков.
Руководство районных администраций анализируют альтернативные места, где есть возможность размещения НТО.
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