В Перми разработали план размещения нестационарных торговых объектов

Администрация Перми разработала проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города, сообщает пресс-служба мэрии.

В проекте учитывается нехватка стационарных объектов в удаленных районах города, количество мест в схеме нестационарных торговых объектов на этих территориях увеличивается.

Напомним, в городе ведется большая работа и по сносу незаконно установленных киосков.

Руководство районных администраций анализируют альтернативные места, где есть возможность размещения НТО.