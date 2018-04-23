От футболок с оскорблениями до «Ведьмака». Какие необычные подарки получали президенты

Президент Франции Эммануэль Макрон подарил коллеге из США Дональду Трампу саженец дуба. Его взяли с места, где в годы Второй мировой войны проходила совместная операция пехоты США и французов. Трамп заявил, что отправит Макрону обивку от стула из Белого дома. Ответный подарок Трампа может показаться странным, но за последние 20 лет подобных удивительных дипломатических презентов было немало. О них — в подборке «360».

Подарки президентов друг другу — важная часть дипломатического этикета. Часто они бывают стандартными: картины, машины, национальная одежда. Чтобы отличиться, делегации стараются выбрать неожиданные презенты. Баночка трехдолларовой наживки, крокодил и видеоигры — далеко не весь список.

Канцлер Германии Ангела Меркель в середине 2000-х получила в подарок от президента России Владимира Путина плюшевую собаку с поводком. Паническая боязнь собак, которой страдает немецкая фрау, общеизвестна, и перед деловыми визитами ее представители заранее предупреждают — животных поблизости быть не должно.

Но, видимо, они забыли рассказать об этом администрации российского президента в 2007 году. Во время встречи Меркель с Путиным к лидерам вышел лабрадор Кони, чем сильно взволновал канцлера.

Позднее Владимир Путин рассказал, что лично извинился перед Меркель. Он объяснил, что хотел порадовать канцлера и показать ей своего питомца.

Крокодил

Впрочем, и российского лидера не обделяют необычными подарками. На 50-летний юбилей экс-президент Молдавии Владимир Воронин преподнес Путину хрустального крокодила. Задумку он объяснил тем, что крокодил — единственное в мире животное, которое никогда «не сдает назад».

А одним из самых нестандартных подарков за всю историю президентства Владимира Путина стал презент от бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. Итальянец лично прилетел в Сочи во время празднования 65-го юбилея Путина и подарил пододеяльник. На нем в полный рост изображены экс-премьер Италии и российский лидер, которые пожимают друг другу руки. Позади — флаг России , Кремль и Колизей.

Если стоимость подарка российскому президенту превышает пять минимальных размеров оплаты труда (это примерно 40 тысяч рублей), то он автоматически уходит в собственность государству. Все подарки хранятся в специальном помещении рядом с президентской библиотекой, в первом корпусе Кремля.

По-семейному

Алкоголь для трезвенника

Часто президентам дарят алкоголь. Но, вопреки расхожему мнению, бутылка хорошего спиртного не всегда становится универсальным подарком. В частности, в 2012 году президент Белоруссии Александр Лукашенко преподнес президенту Венесуэлы Уго Чавесу большую бутылку водки. Но подарок не пришелся кстати: медики категорически запретили венесуэльцу употреблять алкоголь после нескольких сложнейших операций.

«Почему бы тебе не замолчать?»

Еще одним странным подарком Чавесу стала футболка с надписью «Почему бы тебе не замолчать?». Ее в 2008 году подарил испанский король Хуан Карлос в качестве акта примирения. На Иберо-американском саммите произошел скандал: венесуэльский лидер назвал испанского премьера «фашистом», за что Карлос на повышенных тонах приказал Чавесу закрыть рот. Президент Венесуэлы подарок принял, но заявил, что будет носить его лишь в том случае, если они с испанцем поделят авторские права на эту фразу.

Высказывание мгновенно стало «вирусным»: его печатали на значках, кружках, статуэтках, с помощью него озолотились звукозаписывающие компании. Песни с фразой «Почему бы тебе не замолчать» в 2008 году стали самыми продаваемыми рингтонами для мобильных телефонов.

Самый дешевый подарок

В 2003 году марокканский король отправил Джорджу Бушу-младшему банку наживки для рыбалки за три доллара. Этот презент стал самым дешевым за всю историю Штатов. Также во время своего правления в разное время Буш получал книгу по борьбе с терроризмом (от польского лидера) и 136 килограммов ягнятины от президента Аргентины

С любовью из Ривии

Подарком, которому позавидовали бы многие в то 2011 году, отличилась Польша . Премьер этой станы Дональд Туск подарил экс-президенту США Бараку Обаме специальное издание игры «Ведьмак 2: Убийцы королей». В дополнение Обаме преподнесли iPad, на котором были установлены польские фильмы и книги в переводе на английский язык.

Позднее Обама признался, что не силен в видеоиграх. Но даже ему известно, насколько хороша игра о приключениях Геральта из Ривии.