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Семь стран ВТО раскритиковали решение США по тарифам на металлы
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Семь стран ВТО раскритиковали решение США по тарифам на металлы 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ряд стран, включая Россию, выразили обеспокоенность решением США о введении новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию. Как сообщил корреспонденту ТАСС хорошо информированный источник, близкий ко Всемирной торговой организации (ВТО), соответствующие заявления были сделаны представителями этих государств в понедельник в Женеве на заседании Комитета по защитным мерам ВТО.
"Семь членов ВТО — Россия, Венесуэла, Турция, Норвегия, Швейцария, Индия и Сингапур — присоединились к Китаю в выражении их обеспокоенности и разочарования в отношении недавнего решения Соединенных Штатов ввести тарифы на стальную и алюминиевую продукцию", — отметил собеседник агентства.
По его словам, эту проблему поднял на заседании представитель Китая. Он выступил с «сильнейшим заявлением, предупредив, что действия США серьезно подрывают многостороннюю торговую систему». В ответ представитель США «настаивал, что тарифы были введены по мотивам национальной безопасности, а не являлись защитной мерой», и поэтому «нет оснований для просьбы со стороны членов ВТО о консультациях с США по данному вопросу», а также «обсуждения возможной компенсации в соответствии с Соглашением о защитных мерах».
Запросы в ВТО  Россия направила 19 апреля запрос в ВТО о проведении консультаций с США по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном. Как сообщил корр. ТАСС постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко, согласно соглашениям в рамках ВТО, сторона, чьи интересы затронуты, «имеет возможность ввести ответные меры, и одним из условий является проведение двусторонних консультаций». «Это не спор в полном понимании слова, а несколько иной трек», — подчеркнул постпред.
В соответствии с принятой в ВТО процедурой, если на консультациях не будет достигнуто соглашение о предоставлении России компенсации со стороны США, то РФ может принять ответные торговые меры. Ранее консультации в ВТО в связи с действиями США запросили Китай, Европейский союз и Индия.
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.
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