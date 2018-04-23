Семь стран ВТО раскритиковали решение США по тарифам на металлы

ЖЕНЕВА, 23 апреля. / ТАСС /. Ряд стран, включая Россию , выразили обеспокоенность решением США о введении новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию. Как сообщил корреспонденту ТАСС хорошо информированный источник, близкий ко Всемирной торговой организации (ВТО), соответствующие заявления были сделаны представителями этих государств в понедельник в Женеве на заседании Комитета по защитным мерам ВТО.

Турция, Норвегия, Швейцария, Индия и "Семь членов ВТО — Россия, Венесуэла Сингапур — присоединились к Китаю в выражении их обеспокоенности и разочарования в отношении недавнего решения Соединенных Штатов ввести тарифы на стальную и алюминиевую продукцию", — отметил собеседник агентства.

По его словам, эту проблему поднял на заседании представитель Китая. Он выступил с «сильнейшим заявлением, предупредив, что действия США серьезно подрывают многостороннюю торговую систему». В ответ представитель США «настаивал, что тарифы были введены по мотивам национальной безопасности, а не являлись защитной мерой», и поэтому «нет оснований для просьбы со стороны членов ВТО о консультациях с США по данному вопросу», а также «обсуждения возможной компенсации в соответствии с Соглашением о защитных мерах».

Запросы в ВТО Россия направила 19 апреля запрос в ВТО о проведении консультаций с США по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном. Как сообщил корр. ТАСС постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко, согласно соглашениям в рамках ВТО, сторона, чьи интересы затронуты, «имеет возможность ввести ответные меры, и одним из условий является проведение двусторонних консультаций». «Это не спор в полном понимании слова, а несколько иной трек», — подчеркнул постпред.

В соответствии с принятой в ВТО процедурой, если на консультациях не будет достигнуто соглашение о предоставлении России компенсации со стороны США, то РФ может принять ответные торговые меры. Ранее консультации в ВТО в связи с действиями США запросили Китай, Европейский союз и Индия.