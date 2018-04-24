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Источник рассказал о позиции США по пошлинам на сталь для России
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Источник рассказал о позиции США по пошлинам на сталь для России 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США не видят оснований для консультаций с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по пошлинам на сталь и алюминий, поскольку не считают их защитными мерами, сообщил РИА Новости, источник, близкий к переговорам.
США, обосновав соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.
Россия 19 апреля запросила через ВТО консультации с США по вопросу их новых пошлин на импорт стали и алюминия. МЭР РФ тогда заявил, что Россия расценивает введенные США пошлины на сталь и алюминий как специальные защитные меры, на которые «пострадавшая» сторона может ответить встречными ограничениями, если по результатам запрошенных консультаций ситуация не будет разрешена.
"США проинформировали Россию, что запрошенные консультации в привязке к соглашению о гарантиях (Safeguards Agreement) не имеют под собой основания, поскольку введенные пошлины не являются защитными мерами", — рассказал источник.
"Тем не менее, США отметили готовность обсуждать этот вопрос, при условии, что разговор не будет вестись в привязке к этому соглашению и классифицировать пошлины как защитные меры", — добавил он.
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