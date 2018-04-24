Источник рассказал о позиции США по пошлинам на сталь для России

Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, США, обосновав соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

Россия 19 апреля запросила через ВТО консультации с США по вопросу их новых пошлин на импорт стали и алюминия. МЭР РФ тогда заявил, что Россия расценивает введенные США пошлины на сталь и алюминий как специальные защитные меры, на которые «пострадавшая» сторона может ответить встречными ограничениями, если по результатам запрошенных консультаций ситуация не будет разрешена.

"США проинформировали Россию, что запрошенные консультации в привязке к соглашению о гарантиях (Safeguards Agreement) не имеют под собой основания, поскольку введенные пошлины не являются защитными мерами", — рассказал источник.

"Тем не менее, США отметили готовность обсуждать этот вопрос, при условии, что разговор не будет вестись в привязке к этому соглашению и классифицировать пошлины как защитные меры", — добавил он.