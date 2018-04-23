ВДЦ «Смена» принял участие в V Московском международном салоне образования

Заместитель директора ВДЦ «Смена» Алексей Резник отметил, что ММСО — это главная площадка для формирования перспектив и трендов на год вперед.

«На ММСО-2018 «Смена» участвовала под лозунгом «Программы и технологии», представив наиболее содержательные образовательные программы и инновационные технологии, которые основаны на серьезной инфраструктуре центра и новейших достижениях в области педагогики, профориентации, патриотического воспитания и других направлений», — добавил он.

На площадке ВДЦ «Смена» были представлены 14 из 19 компетенций, которые уже реализуются в «Смене» во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк будущего». Среди них: «Прототипирование и реверсивный инжиниринг», «Флористика», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Токарные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Электромонтаж», «Фармацевтика», «Обработка дерева на станках», «Мобильная робототехника», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Архитектура виртуальных пространств», «Сетевое и системное администрирование», «Мехатроника».

Всего за четыре дня на площадке ВДЦ «Смена» более 1000 участников смогли обменяться профессиональным опытом, обсудить сотрудничество для реализации перспективных проектов в сфере образовательных услуг и ознакомиться с уникальными технологиями центра.

«На выставочном стенде «Смены» представлены разнообразные и интересные компетенции, от флористики до управления беспилотниками! Очень здорово, что у современных детей есть возможность профориентироваться, реализовать себя с самого юного возраста!» — рассказал британский журналист, блогер Грем Филлипс.

В рамках участия в салоне, руководство ВДЦ «Смена» провело переговоры и заключило ряд соглашений с ведущими образовательными организациями, в том числе с Центром подготовки космонавтов ( Роскосмос ), НДЦ «Зубренок», Следственным комитетом РФ, НИТУ «МИСиС», Центром детского творчества ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино», Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения и др.

Благодаря партнерским соглашениям в «Смене» будут организованы профориентационные программы с талантливыми детьми в области кино и медиа, космонавтики, спорта и туризма, инженерных технологий.

«Очаровывает весь спектр перспектив, которые мы наметили с руководством «Смены»! Это заставляет как можно скорее разработать конкретные планы в сфере профориентации детей в рамках ознакомления ребят с методиками, техниками, профессиями Центра подготовки космонавтов. Это серьезные направления и благодаря опыту ВДЦ «Смена» и Центра подготовки космонавтов, может получиться уникальный для нашей страны результат!» — отметил первый заместитель начальника Центра Подготовки Космонавтов имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

В рамках программы ММСО представители «Смены» посетили ключевые события салона: конференции, мастер-классы, круглые столы которые касаются воспитания молодежи и образовательной деятельности, чтобы впоследствии внедрить в «Смене» новые знания и инновационные образовательные технологии.