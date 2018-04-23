В ВДЦ «Смена» открылся шестой заезд девчонок и мальчишек из регионов РФ

21 апреля в детском центре стартовал Юнармейский лагерь инновационного и научно-технического творчества «ЮНТЕХ», общеобразовательная программа «Я — Гражданин России !», профориентационная программа «Город мастеров» и образовательные проекты «Я — Гражданин!» и «Волонтер».

На торжественном открытии участников шестой смены поприветствовала начальник детского образовательного лагеря «Лидер-Смена» Татьяна Абдувалиева.

«ВДЦ «Смена» — это уникальная образовательная площадка, которая собирает на своей территории лучших представителей всех регионов нашей страны! Независимо от того, на какую образовательную программу вы приехали, впереди у вас две яркие и насыщенные недели!», — сказала он ребятам.

«ЮНТЕХ» — это смена инновационного, научно-технического творчества. Образовательная программа состоит из нескольких образовательных направлений: «Управление и конструирование БПЛА от МАИ », «Управление БПЛА», «Мобильная робототехника», «Лабораторный химический анализ», «Инженерный дизайн CAD», «Прототипирование», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Начальная военная подготовка».

«Сегодня мы впервые проводим юнармейский лагерь инновационно-технического творчества «ЮНТЕХ». Участники — самые лучшие и активные ребята из 28 регионов России, которые прошли конкурсный отбор. Мы сумели объединить военно-патриотическую и научно-техническую тематику смены — именно здесь ребята изучат новые компетенции, получат новые знания и заведут друзей. Желаю воспользоваться этой уникальной возможностью — перенять опыт и знания от настоящих специалистов!», — поздравила с открытием смены Олимпийская чемпионка, руководитель аппарата Главного штаба Всероссийского движения «Юнармия» Елена Слесаренко девчонок и мальчишек.

«Первые впечатления — очень положительные! За две недели в «Смене» хочется получить новые знания в военном деле, научно-технической деятельности!» — рассказал Игорь Манжулянов из Тюмени

Основной целью программы «Я — Гражданин России!» является мотивация молодого поколения к социальной активности, обучение основам социального проектирования и предпринимательства, навыкам коммуникации и самопрезентации.

В завершение образовательной программы сменовцы защитят социальные проекты в сфере добровольчества и волонтерства, благоустройства территорий, памятников культуры и сохранения культурного наследия, а также социального предпринимательства в рамках Всероссийского конкурса «Школьники в поддержку глобального предпринимательства».

На профориентационной смене «Город мастеров» ребята освоят множество рабочих профессий на практике. За 14 дней участники смены пройдут профессиональные пробы и обучение по компетенциям в рамках курса «Погружение в профессию»: «Прототипирование», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Мобильная робототехника» и многие другие.

Участники образовательного проекта «Я — Гражданин» за две недели смогут узнать, как не допустить фальсификации истории, научаться разбирать и собирать автомат, создадут патриотические проекты, а также будет нести почетную Вахту Памяти около памятника учащимся профтеха, погибшим в Великой Отечественной войне.

На образовательном проекте «Волонтер» юные добровольцы узнают много нового о волонтерской деятельности, пройдут обучение по 5 направлениям: медиа, event, социальное, спортивное и экологическое. Мальчишки и девчонки создадут собственный социальный проект, который смогут реализовать в своем городе.