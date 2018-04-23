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Сахиба Калаева: «По „Скоково“ будут сделаны выводы и даны рекомендации»
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Сахиба Калаева: «По „Скоково“ будут сделаны выводы и даны рекомендации» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Для приема московских отходов на теле полигона будет выделено дополнительное место. Планируется увеличение производственного штата, а также закупка новой техники. Речь идет о приобретении бульдозеров, самосвалов, специальных уплотнителей отходов и обустройстве автовесовой.
Меры, которые будут предприняты, смогут оказать серьезный положительный эффект на сферу мусоропереработки. Разработан целый комплекс мероприятий в направлении модернизации работы «Скоково».
— Было озвучено, что сегодня ввозится на полигон около 320 тонн в сутки с увеличением возможным до 500 тонн в сутки. Эти цифры звучали и ранее, — сообщила эколог, руководитель экспертной группы по вопросам размещения ТБО из Москвы Сахиба Калаева. — Ввоз любого мусора негативно сказывается на состоянии окружающей среды. Насколько могут быть опасны последствия, мы выясним с членами рабочей группы, сейчас преждевременно делать какие-то выводы. Мы обсудили план действий рабочей группы. Пришли к выводу, что необходим выезд на полигон. Посмотреть, как осуществляется вопрос охраны окружающей среды на полигоне, посмотреть в действии систему рециркуляции фильтрата, познакомиться с результатами мониторинга воды, воздуха и почвы. Будут сделаны выводы и даны рекомендации.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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