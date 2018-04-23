Сахиба Калаева: «По „Скоково“ будут сделаны выводы и даны рекомендации»

Для приема московских отходов на теле полигона будет выделено дополнительное место. Планируется увеличение производственного штата, а также закупка новой техники. Речь идет о приобретении бульдозеров, самосвалов, специальных уплотнителей отходов и обустройстве автовесовой.

Меры, которые будут предприняты, смогут оказать серьезный положительный эффект на сферу мусоропереработки. Разработан целый комплекс мероприятий в направлении модернизации работы «Скоково».