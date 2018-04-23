Госдеп заявил о новых методах губернатора по решению вопросов дольщиков 

Депутат Государственной Думы Николай Панков заявил, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев ищет новые и эффективные пути решения вопросов дольщиков, на совещании говорилось о новом механизме защиты дольщиков через государственный фонд, сообщил политик в своём информационном канале.
На совещании было предложено собрать более широкий круг участников, как среди дольщиков, так и строительных компаний. «Губернатор обобщил все и дал поручение готовить мероприятие. „Смотрим дом, где гарантом выступил Сбербанк. Радаев просит, если не могут дольщикам по ипотеке снизить сумму, дать льготные кредиты строителю. Губернатор прав, здесь честь мундира у банка. И первого июля встречаются на доме. Он готов на 85%“, — рассказал Панков.